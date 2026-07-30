Dunav otkrio tajne: Izronile bombe, mamutove kosti i ostaci mosta

Rekordno nizak vodostaj rijeke otkrio je prizore koji su iznenadili mnoge. Povlačenje vode pokazalo je dijelove objekata, ostatke ratne prošlosti, ali i tragove davno izgubljenih vremena.
Zbog izrazito niskog nivoa vode, na pojedinim mjestima pojavili su se dijelovi koji su godinama bili skriveni ispod površine. Građani su tako imali priliku vidjeti prizore kakvi se rijetko viđaju.
Nestvarni prizori
Među najzanimljivijim otkrićima su ostaci stuba Mosta slobode, koji je postao vidljiv nakon povlačenja vode, ali i predmeti povezani s periodom Drugog svjetskog rata.
Uočena je i avio-bomba, a ispod područja kod Petrovaradina pronađena je minobacačka granata. Građani tvrde da su primijetili i druge ostatke stare municije, ali i razni otpad koji je godinama bio skriven ispod vode.
Dunav otkrio nevjerovatne prizore
Nizak vodostaj nije promijenio samo izgled rijeke, već je donio i neobična otkrića u drugim dijelovima regiona. Kod jednog mjesta pronađene su fosilne kosti praistorijskog mamuta, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.
Stručnjaci upozoravaju da povlačenje vode utiče i na kvalitet riječnog ekosistema. Zabilježeno je povećanje algi i organskih materija, zbog čega se kupačima savjetuje oprez i tuširanje nakon ulaska u vodu.
Slična situacija zabilježena je i na drugim dijelovima toka rijeke, gdje su otkriveni različiti ostaci iz prošlosti, uključujući i uništene avio-bombe iz ratnog perioda.