Dunav otkrio tajne: Izronile bombe, mamutove kosti i ostaci mosta

Rekordno nizak vodostaj rijeke otkrio je prizore koji su iznenadili mnoge. Povlačenje vode pokazalo je dijelove objekata, ostatke ratne prošlosti, ali i tragove davno izgubljenih vremena.

Zbog izrazito niskog nivoa vode, na pojedinim mjestima pojavili su se dijelovi koji su godinama bili skriveni ispod površine. Građani su tako imali priliku vidjeti prizore kakvi se rijetko viđaju.

Nestvarni prizori

Među najzanimljivijim otkrićima su ostaci stuba Mosta slobode, koji je postao vidljiv nakon povlačenja vode, ali i predmeti povezani s periodom Drugog svjetskog rata.