Policija pronašla tijelo Srbijanke u automobilu pored autoputa: Ekspresno uhapšen njen partner

Državljanka Srbije Vera P. (41), majka dvoje djece porijeklom iz Užica, ubijena je u Dalasu (Dallas) u SAD, a zbog ovog svirepog zločin ekspresno je uhapšen njen partner, američki bodibilder 38-godišnji Doni Benedikt (Donny Benedict).

Kako policijska istraga napreduje, iz dana u dan javnost saznaje sve stravičnije detalje ubistva Srbijanke, prenosi Blic.rs.

Pošto se nikome nije javljala od noći između 18. i 19. jula, zabrinuta porodica i prijatelji su 20. jula prijavili njen nestanak policiji. Samo dan kasnije, uslijedio je stravičan epilog - Verino tijelo pronađeno je u napuštenom automobilu pored autoputa.

Dramatična informacija

Centar za hitne pozive Sjevernog Teksasa primio je poziv 21. jula oko osam sati ujutru. Tada je stigla prva, dramatična informacija da "osoba bez svijesti sjedi u vozilu pored bankine na autoputu I35E u Karoltonu (Carrollton)". Kako pišu američki mediji, građani su primijetili vozilo i prijavili ga, a na osnovu registarskih oznaka, policija je odmah posumnjala da je riječ o automobilu nestale Srbijanke.

Kada su policija i vatrogasna služba iz Karoltona stigli na mjesto događaja, zatekli su horor - pronašli su Verino tijelo u automobilu, prenosi Blic.

Iako je njen partner Doni hladnokrvno lagao policiju tvrdeći da ne zna gdje se Vera nalazi i da je nije vidio od subote, inspektori su otkrili ključni trag. Istragom je utvrđeno da je njen mobilni telefon posljednji put korišten upravo u njegovoj kući.

Prikrivanje zločina

Policija sumnja da je bodibilder brutalno ubio Veru u svojoj kući, a potom tijelo prebacio u auto i ostavio pored autoputa kako bi prikrio zločin.

Sumnja se da je motiv ovog surovog zločina bila bolesna ljubomora, jer je Benedikt kobne večeri na žurci na bazenu, pod dejstvom alkohola, pravio ljubomorne scene nesretnoj ženi, nakon čega su zajedno napustili zabavu.