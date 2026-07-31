Željko Kerum nakon hapšenja napustio stranku čiji je osnivač

Nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odlučio je odstupiti s mjesta predsjednika Hrvatske građanske stranke (HGS). Odluka dolazi nakon što je USKOK protiv njega otvorio istragu zbog sumnji u nezakonitosti povezane s legalizacijom objekata na privatnom zemljištu.

Vođenje stranke preuzet će Igor Stanišić, aktuelni predsjednik Gradskog vijeća Splita i dugogodišnji član HGS-a. Kerum se, kako je potvrđeno iz stranke, povlači dok traje postupak koji je izazvao veliku pažnju hrvatske javnosti.

USKOK sumnja da je Kerum, zajedno s još nekoliko osoba, pokušao nezakonito ishoditi legalizaciju ranije izgrađenih objekata putem službenika gradske uprave. Istražitelji tvrde da pojedini objekti nisu ispunjavali uslove za legalizaciju jer nisu bili evidentirani na način propisan zakonom.

Prema navodima istrage, postupak je obuhvatio pet zgrada, bazen i pomoćne objekte ukupne bruto površine veće od 1.900 kvadratnih metara. USKOK sumnja da su kroz sporne postupke omogućeni radovi i legalizacija objekata u području gdje takva gradnja nije bila dozvoljena.

Kerumov advokat Željko Gulišija poručio je da se njegov klijent tokom krivičnog postupka neće javno izjašnjavati.

Bivši splitski gradonačelnik i jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih političara sada izlazi iz prvog plana vlastite stranke, dok će HGS u narednom periodu voditi novo stranačko rukovodstvo. Istraga USKOK-a tako je otvorila novo poglavlje u političkoj karijeri Željka Keruma.