Drama na moru: Kod Hvara planuo brod, među posadom bilo i dvoje djece

Prava drama odvijala se danas prijepodne u akvatoriju kod otoka Hvara, kada je na brodici hrvatske zastave izbio požar. U trenutku nesreće na plovilu su se nalazila četiri člana posade, među kojima i dvoje djece.

Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji očevidaca i dobroj koordinaciji pomorskih službi, svi su na vrijeme evakuirani i niko nije povrijeđen.

Dojava o požaru stigla je u Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u 11:52 sati. Odmah su obaviještene nadležne službe, uključujući Lučku kapetaniju Split, ispostave u Milni i Hvaru te pomorsku policiju.

Brza reakcija

Očevici su prije dolaska spasilačkih ekipa uspjeli prebaciti posadu na drugo plovilo, nakon čega ih je policijska brodica sigurno prevezla na kopno.

Spasilačke ekipe stigle su na mjesto događaja oko 12:15 sati i zatekle brodicu u plamenu, udaljenu oko 200 metara od obale Rta Pelegrin na zapadnoj strani Hvara.

Pripadnici vatrogasne službe brzo su stavili požar pod kontrolu i spriječili potpuno uništenje plovila, ali i njegovo potonuće. Posebna opasnost bila je činjenica da se na brodu nalazilo oko 700 litara goriva.

Izbjegnuta tragedija

Prema prvim informacijama, požar je izbio u krmenom dijelu brodice duge oko deset metara. Iako je plovilo bilo teško oštećeno, nije zabilježeno zagađenje mora niti šteta za okoliš.

Nakon gašenja požara brodica je otegljena i sigurno dopremljena u hvarsku Križnu luku. Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile tačan uzrok izbijanja požara.

Brza reakcija građana, vatrogasaca i pomorskih službi spriječila je da pomorska nesreća kod Hvara preraste u mnogo veću tragediju.