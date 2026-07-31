Opasna riba širi se Jadranom, u sebi nosi jedan od najjačih otrova na svijetu

U razgovoru za Nacional.hr doktor iz područja prirodnih nauka, naučnog polja interdisciplinarnih prirodnih nauka (nauka o moru), Milan Čanković, upozorio je na značajan porast broja invazivnih riba koje su posljednjih godina naselile Jadransko more.

Invazivne vrste

Invazivne vrste, koje uglavnom potječu iz Crvenog mora i preko Sueskog kanala dolaze u Sredozemlje, ugrožavaju domaće populacije riba. Budući da nemaju prirodne neprijatelje, brzo se razmnožavaju i šire, a njihov broj u Jadranu sve je veći, istakao je Čanković.

Jedna od takvih vrsta je srebrnopruga napuhača, koja zbog klimatskih promjena širi područje svog staništa. Zbog porasta temperature mora, Jadran i Sredozemlje postali su joj pogodni za razvoj i opstanak.

Fugu je japanski naziv za nekoliko vrsta riba iz porodice napuhača (Tetraodontidae), koje se u Japanu smatraju posebnom delicijom, ali i jednom od najopasnijih namirnica na svijetu.

- Otrov koji nose u sebi zove se tetrodotoksin, jedan od najjačih neurotoksina koji blokira prijenos nervnih impulsa kroz tijelo i blokira natrijeve kanale u ćelijama. To uzrokuje paralizu svih mišića, pa dolazi do gušenja - kazao je Čanković.

Za vrste poput srebrnopruge napuhače, koja se sve češće može pronaći u Jadranu, ne postoji protuotrov. Otrov se ne uništava kuhanjem niti pečenjem, zbog čega nepravilno pripremljena riba može biti smrtonosna.

U Japanu se ova riba smatra delikatesom, ali je mogu pripremati samo posebno licencirani kuhari koji prolaze višegodišnju obuku i polažu zahtjevne ispite. Takvo jelo je, prema riječima Čankovića, veoma skupo i nosi veliki rizik.

Otrovne bodlje domaćih riba

U Jadranu već postoje domaće vrste riba koje imaju otrovne bodlje, poput morskog pauka, škarpine, raže, murine i ugora, a posljednjih godina pojavila se i invazivna vatrenjača.

Vatrenjača podsjeća na morskog pauka i ima otrovne bodlje, ali je njen otrov termolabilan. Mjesto uboda potrebno je staviti u vrelu vodu, čime se otrov razgrađuje i gubi svoja svojstva. Njeno meso može se jesti nakon uklanjanja otrovnih bodlji.

- Ona nije agresivna, ne napada ljude te se može pronaći u južnom Jadranu - kazao je Čanković.

- Invazivne vrste koje šire svoja područja rasprostranjenosti i svoje ekosisteme u njima uzrokuju štetu bioraznolikosti, štete privredi, a na kraju i zdravlju ljudi. Brzo se razmnožavaju i nemaju prirodne neprijatelje te na taj način šire svoje populacije. U ekosistem mogu biti namjerno unesene, mogu pobjeći iz uzgajališta, mogu doći prirodnim migracijama ili se slučajno unijeti ispuštanjem balastnih voda iz teretnih brodova - zaključio je dr. sc. Milan Čanković.