SAD produžio licencu NIS-u za rad do 28. augusta

Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD produžila je licencu za rad kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS) do 28. augusta, javili su u petak lokalni mediji.

Ranije izdata licenca, koja omogućava nastavak prerade sirove nafte, važila je do 31. jula.

Finalizacija dogovora

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u narednim danima očekuje finalizaciju dogovora između MOL Grupa i Gaspromnjeft o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u. Dodao je da bi o tome mogao razgovarati i s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i s mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

OFAC je ranije izdao licencu NIS-u za nastavak rada do kraja jula, a također je produžio dozvolu kompaniji MOL za nastavak pregovora o preuzimanju ruskog udjela do istog roka.

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je ranije da sve strane gube strpljenje u procesu pregovora, naglašavajući da je Srbija učinila sve što je u njenoj moći kako ne bi bila prepreka rješenju.

Postignut kompromis

Dodala je da je postignut kompromis u vezi s ugovorom dioničara te da se mađarska strana obavezala da će rafinerija nastaviti raditi bez prekida.

MOL Grupa je 19. januara 2026. saopćila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma s Gaspromnjeftom o kupovini 56,15 posto udjela u NIS-u.

Kompanija je tada navela i da je vodila pregovore s ADNOC o mogućem ulasku te firme u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog dioničara.