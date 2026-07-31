Vučić najavio razgovor s Putinom i Mađarom o NIS-u

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da očekuje da će u narednim danima biti finalizovan dogovor u vezi s Naftnom industrijom Srbije (NIS), te najavio moguće razgovore s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i premijerom Mađarske Peterom Mađarom.

Vučić je naveo da ga dodatno zabrinjavaju ratovi u Iranu i Ukrajini, ističući da ti sukobi utiču na ukupnu energetsku i ekonomsku situaciju.

U međuvremenu, javni servis Radio-televizija Srbije objavio je da je OFAC produžio operativnu licencu NIS-u do 28. augusta.

Novom licencom kompaniji je omogućeno da nastavi s radom, uključujući preradu sirove nafte.

Ministarka rudarstva i energetike Srbija Dubravka Đedović Handanović ranije je najavila da postoje indicije da će NIS dobiti dozvolu američke administracije za nastavak operativnih aktivnosti, uz očekivanje zvanične potvrde u pisanoj formi.

NIS je prethodno podnio zahtjev OFAC za produženje licence.

Očekuje se i odgovor OFAC-a na dodatne zahtjeve, uključujući onaj kompanije MOL za pregovore s Gaspromnjeftom o prodaji većinskog ruskog vlasništva, kao i zahtjev JANAF za nastavak isporuke nafte NIS-u.