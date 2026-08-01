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TRAGIČAN KRAJ

Krvava svađa u kući: Hirurga ubio maloljetni posinak

Banatske Karlovce potresao je težak zločin u kojem je život izgubio 42-godišnji hirurg, a policija i tužilaštvo istražuju sve okolnosti događaja

Porodična tragedija: Poznati ljekar izgubio život u kući. Facebook

D. E.

prije 16 minuta

Stravičan zločin potresao je Banatske Karlovce nakon što je u porodičnoj kući život izgubio doktor Aleksandar Ilić (42), hirurg iz Vršca, kojeg kolege i pacijenti opisuju kao cijenjenog medicinskog radnika.

Prema prvim informacijama iz istrage, tragediji je prethodila svađa u porodičnoj kući. Kako se sumnja, tokom verbalnog sukoba između doktora Ilića i njegove supruge K. L. T. (49) došlo je do eskalacije, a u kući se tada nalazio i njen maloljetni sin iz prvog braka.

Prema navodima iz istrage, mladić je tokom sukoba uzeo nož i više puta povrijedio očuha. Nezvanično se navodi da je pokušao zaštititi majku, ali će tačne okolnosti i motivi biti utvrđeni tokom postupka.

Preminuo uprkos pomoći ljekara

Doktor Ilić zadobio je teške povrede i prvo je zbrinut u Domu zdravlja, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu.

Uprkos naporima ljekara, nije mu bilo spasa te je podlegao povredama.

Istraga u toku

Policija iz Pančeva brzo je reagovala, pronašla učesnike događaja i privela ih radi daljeg postupanja.

O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje vodi istragu. Policija i tužilaštvo utvrđuju sve detalje tragedije, uključujući okolnosti koje su prethodile smrtonosnom napadu.

Zločin je izazvao veliko uznemirenje među stanovnicima Banatskih Karlovaca i Vršca, gdje je doktor Ilić bio poznat kao ljekar koji je godinama radio sa pacijentima.

# SRBIJA
# UBISTVO
# HIRURG
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