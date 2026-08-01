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STRAVIČNA TRAGEDIJA

Troje poginulo u požaru, među njima i djeca

Napomenuli su da je supruga i majka radila pa nije bila u kući

Policija, hitna i vatrogasci na terenu. Zagorje.com

A. O.

prije 1 sat 8 minuta

Tri osobe poginule su u požaru porodične kuće u Svetom Križu Začretju, u Hrvatskoj.

Kako je saopćila Policijska uprava krapinsko-zagorska, dojava Vatrogasnog operativnog centra o požaru zaprimljena je u 7:24 sati, piše Index.hr.

Lokalni portal Zagorje.com piše da su u požaru poginuli otac i dvoje djece. Komšije su ispričale da je jedno dijete završavalo srednju školu, a drugo je ove godine završilo osnovnu školu.

Komšije tvrde za Zagorje.com da su čuli tri pucnja, nakon čega je izbio požar. Napomenuli su da je supruga i majka radila pa nije bila u kući.

Na mjestu događaja slijedi uviđaj kojim će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih.

# HRVATSKA
# POŽAR
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