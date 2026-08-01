Granična policija otkrila i oduzela vozilo koje potražuje NCB Interpol Brisel

Službenici Sektora granične policije Crne Gore danas su na Graničnom prijelazu „Šćepan Polje“, otkrili i oduzeli vozilo koje potražuje NCB Interpol Brisel.

Službenici Stanice granične policije II Plužine su, naime, danas oko 03:30 sati, prilikom ulaza u Crnu Goru, kontrolisali putničko motorno vozilo Volkswagen Golf VIII, luksemburških registarskih oznaka kojim je upravljao A.J (20), državljanin Luksemburga.

Detaljnim provjerama utvrđeno je da se vozilo potražuje međunarodnom potjernicom koju je izdao NCB Interpol Brisel.

NCB Interpol Podgorica je izvršio dalje provjere kojima je potvrđeno da se vozilo potražuje odnedavno, od 29.07.2026. godine, te je vozilo potom i oduzeto.

Vozilo je predato službenicima Stanice policije Plužine, radi daljeg postupanja.