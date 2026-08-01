Vandalizovan mesdžid Islamske zajednice, vjernike dočekao mural posvećen ratnom zločincu

Na vanjskoj strani ogradnog zida mesdžida u gradu Somboru, u Srbiji, u četvrtak ujutro su osvanuli uvredljivi i provokativni natpisi koji uključuju i mural posvećen presuđenom ratnom zločincu. Ovaj vandalski čin duboko je uznemirio bošnjačke povratnike i vjernike Sombora i šire okoline, prenosi Crna Hronika.

Ovim povodom oglasio se Mešihat Islamske zajednice (IZ) u Srbiji, koji je oštro osudio ovaj postupak te pozvao nadležne institucije na hitnu reakciju.

Saopćenje Mešihata IZ u Srbiji u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Objekat koji je u vlasništvu Mešihata Islamske zajednice u Srbiji i predstavlja molitveni prostor – mesdžid, sa potrebnim sadržajima, pri čijoj izgradnji se strogo vodilo računa da ne odudara od urbanističkog plana predviđenog za tu gradsku zonu, otvoren je 12. jula ove godine. Na njegovom svečanom otvorenju je, pored brojnih gostiju iz zemlje i inostranstva, prisustvovala i delegacija grada Sombora na čelu sa gradonačelnikom.

Podsjećamo javnost da su 12. decembra 2025. godine, također na ovom objektu, koji je tada bio u fazi adaptacije, na istom mjestu i ogradnom zidu ispisani provokativni grafiti, nakon čega su državni organi blagovremeno reagovali.

Šovinizam i vandalizam ne poznaju vjeru niti imaju bilo kakve moralne granice.

Nadamo se i vjerujemo da ovaj sramni čin nije odraz mišljenja većinskog naroda sa kojim muslimani ovog grada stotinama godina žive u miru i slozi, već da je ovo sporadičan, neljudski postupak pojedinaca koji nastoje iskaliti svoju mržnju i bijes na sve one koji ne misle kao oni.

Džemat Sombor, Medžlis IZ Subotica i Muftijstvo novosadsko, na čelu sa Mešihatom IZ u Srbiji, traže hitnu reakciju nadležnih organa, pronalaženje počinilaca ovog vandalskog čina i adekvatno sankcionisanje, čime će se potvrditi briga države prema manjinskim zajednicama - saopćeno je.