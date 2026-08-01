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SRBIJA

Maloljetnik (14) osumnjičen da je nožem usmrtio očuha: Određen mu pritvor

Tragediji je, prema navodima srbijanskih medija, prethodila svađa između dječakove majke i njenog supruga

Policija Srbije. Facebook

B. A.

prije 1 sat 3 minute

Četrnaestogodišnjem maloljetniku iz Pančeva određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je nožem usmrtio svog očuha, potvrđeno je iz nadležnih pravosudnih institucija.

Pritvor je određen na prijedlog Višeg javnog tužilaštva, a maloljetnik se sumnjiči za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora duža od deset godina.

Prema informacijama srbijanskih medija, ubistvo se dogodilo sinoć, a zločinu je navodno prethodila svađa između dječakove majke i njegovog očuha, koji je bio poznati hirurg.

Istraga o svim okolnostima ovog slučaja je u toku.

# SRBIJA
# UBISTVO
# HIRURG
# MALOLJETNIK
# TRAGEDIJA
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