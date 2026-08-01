Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NATAŠA PIRC MUSAR

Predsjednica Slovenije povrijeđena u saobraćajnoj nesreći pri povratku s odmora

Nataša Pirc Musar zadobila je lakše povrede, dok je još jedna osoba teško povrijeđena u nesreći na autoputu kod Kopra

Nataša Pirc Musar. Fena

B. A.

prije 58 minuta

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar zadobila je lakše tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u tunelu Kastelec na primorskom autoputu, dok se vraćala s odmora provedenog u Hrvatskoj.

Nakon što je noć provela na posmatranju u Općoj bolnici Izola, očekuje se da će tokom dana biti puštena na kućno liječenje.

Prema informacijama Policijske uprave Koper, nesreća se dogodila jučer u 16:57 sati na autoputu u smjeru Ljubljane. U sudaru su učestvovala dva policijska vozila iz pratnje štićene osobe, a predsjednica je bila na putu prema Komendi, gdje je trebala prisustvovati službenom događaju.

U nesreći su povrijeđene dvije osobe. Pored predsjednice, koja je zadobila lakše povrede, druga osoba je teško povrijeđena te je, također, prevezena u Opću bolnicu Izola.

Zbog uviđaja i intervencije hitnih službi tunel Kastelec bio je zatvoren za saobraćaj više od tri sata, a promet je ponovo uspostavljen u večernjim satima.

Nadležne institucije provode istragu kako bi utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.

# PREDSJEDNICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SLOVENIJA
# NATAŠA PIRC MUSAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.