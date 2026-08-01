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STRAVIČNO

Uhapšen muškarac zbog sumnje da je u autobusu seksualno uznemiravao maloljetnicu

Četrdesetdevetogodišnjak se sumnjiči da je djevojci upućivao vulgarne komentare i neprimjerene gestikulacije tokom vožnje

Seksualno uznemiravanje. Platforma X

B. A.

prije 55 minuta

Policija u Mladenovcu u petak je uhapsila M. Đ. (49) zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje, prenosi Telegraf.rs.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Sumnja se da je muškarac u autobusu uznemiravao maloljetnu I. P. (18), kojoj je, prema navodima istrage, upućivao vulgarne komentare i neprimjerenim gestama pokazivao sadržaj uznemirujuće prirode.

Daljnju istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja.

# AUTOBUS
# MLADENOVAC
# MALOLJETNICA
# SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE
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