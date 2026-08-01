Vučić zabrinut: "Ako se Dunav spusti još 30 centimetara, gotovi smo"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u subotu, tijekom posjeta selu Temska kod Pirota, te prethodno u petak navečer na Niš TV-u, znatno povećanje mirovina, minimalne plaće i plaća u javnom sektoru, objavili su srpski mediji.

Rast primanja

Rast primanja Vučić je obrazložio podacima o gospodarskom rastu i proračunskim prihodima koji su dosegnuli 20,3 milijarde eura, umjesto planiranih 19,4 milijarde, istaknuvši kako je Srbija po stopi rasta trenutačno prva u Europi te da nema problema s javnim dugom.

- Da obradujem one koji su stariji, bit će značajno povećanje mirovina, ne samo ovo što ćete dobiti jednokratno za mjesec dana, već će biti značajno povećanje mirovina, bit će značajno povećanje i plaća u javnom sektoru, bit će značajno povećanje i minimalca - izjavio je Vučić na gospodarstvu Pančić u Temskoj.

Uz ekonomske teme, predsjednik Srbije upozorio je na tešku energetsku i hidrološku situaciju uzrokovanu visokim temperaturama i niskim vodostajem Dunava, što je najviše pogodilo poljoprivredu u Vojvodini i Banatu, uz istodobnu rekordnu potrošnju električne energije.

- Ako se spusti još 30 centimetara, gotovi smo. U zemljama gdje ima nuklearki koje ovise o vodostaju problem je još veći - rekao je Vučić na Niš TV-u, najavljujući "10 dana pakla" zbog ekstremnih vrućina.

Dugoročni izazovi

Kao jedan od najvećih dugoročnih izazova izdvojio je nepovoljnu demografsku sliku, navodeći kako je Srbija u posljednjih deset godina izgubila gotovo 500.000 stanovnika. Radi ublažavanja tog problema i zadržavanja stanovništva u ruralnim krajevima, predložit će povećanje plaća liječnicima na selu za 15 do 20 posto te uvođenje pokretnih ljekarni sredinom kolovoza. U tom je kontekstu spomenuo i pozitivne pomake u Pirotu, gdje se do kraja godine očekuje oko 550 novorođenčadi.

Osvrćući se na dosadašnje rezultate svoje politike, srbijanski je predsjednik naglasio kako je osobno sudjelovao u dovođenju više od deset tvornica te u izgradnji ključne cestovne infrastrukture diljem zemlje. Poručio je da država aktivno prati globalna zbivanja i razgovara sa svim međunarodnim akterima, što smatra presudnim za daljnji priljev ulaganja te jačanje ukupne gospodarske stabilnosti.

Govoreći o regionalnoj stabilnosti i migracijama, srbijanski predsjednik osvrnuo se na situaciju u Španjolskoj te poručio kako se takav scenarij u Srbiji ne može dogoditi.

- Stalno smo govorili da Srbija nije parking za migrante, iako smo uvijek ljude poštovali, nikada nismo bili rasisti i nismo nikoga dijelili ni po vjeri ni po boji kože. Naš narod zbog toga ne mora brinuti - izjavio je Vučić, dodavši kako se u jednoj Nigeriji godišnje rodi više djece nego u cijeloj Europi i Rusiji zajedno.

Komentirajući regionalni razvoj, naveo je kako prosječna plaća u općini Babušnica iznosi 798 eura te naglasio da će država nastaviti s ulaganjima na jugu zemlje kako bi se smanjile razlike u razvijenosti.