Ponovno otvorena Zračna luka Split nakon puknuća gume na avionu

Uzletno-sletna staza Zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslijepodne, pri slijetanju aviona iz Madrida, došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, saopćili su iz Zračne luke Split.

Prema riječima voditelja Službe za prihvat i otpremanje Mate Melvana, do incidenta je došlo u 16:22 sati nakon slijetanja aviona Airbus na letu IB0945 iz Madrida.

- Došlo je do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, uslijed čega je avion ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi - rekao je Melvan za Hinu.

U avionu su bila 172 putnika i šest članova posade, a niko nije povrijeđen.

- Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljaga i nastavak putovanja - naveo je Melvan.

Dodao je da je uzletno-sletna staza bila privremeno zatvorena zbog aktivnosti na uklanjanju aviona i osiguravanju uvjeta za nastavak zračnog prometa. Staza je ponovno otvorena u 18:30 sati.

Prethodno je u petak zračni promet u Zračnoj luci Split također bio privremeno obustavljen zbog pojave drona u blizini uzletno-sletne staze.