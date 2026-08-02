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OPREZ

Na hrvatskoj plaži pronađena opasna bakterija, ne preporučuje se kupanje

Fekalno zagađenje potvrđeno je tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje

Plaža na Korčuli. Zvonimir Barisin / Pixsell

D. H.

prije 29 minuta

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno zagađenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, zbog čega se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorile su vlasti Dubrovačko-neretvanske županije.

Kratkotrajno fekalno zagađenje potvrđeno je tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

"Izvršenom analizom utvrđeno je da rezultati ispitivanja mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli", saopćili su iz Zavoda.

Uzorkovanje mora ponavljat će se do prestanka zagađenja, o čemu su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i druge nadležne inspekcijske službe.

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# PLAŽA
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