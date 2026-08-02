Pakao na putu: Hiljade vozila zarobljene, mještani donose vodu putnicima

Nezapamćene gužve pogodile su područje Konavala u Hrvatskoj, gdje su se prema graničnim prijelazima Debeli Brijeg i Konfin prema Crnoj Gori formirale višekilometarske kolone vozila.

Prema informacijama s terena, kolona je duža od 20 kilometara, a pojedini putnici tvrde da na prelazak granice čekaju i do 28 sati. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava da su zadržavanja duža od 10 sati.

Poseban problem predstavljaju visoke temperature, jer brojni putnici satima ostaju zarobljeni u vozilima bez dovoljno vode i osnovnih uslova. Mještani okolnih mjesta pritekli su u pomoć te putnicima donose vodu i omogućavaju korištenje svojih objekata.

Aktiviran Stožer civilne zaštite

Zbog velikog saobraćajnog kolapsa aktiviran je Stožer civilne zaštite Općine Konavle. Načelnik Božo Lasić upozorio je da je područje praktično prometno blokirano.