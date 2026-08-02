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NEZAPAMĆENE GUŽVE

Pakao na putu: Hiljade vozila zarobljene, mještani donose vodu putnicima

Kolone prema Crnoj Gori dosežu više od 20 kilometara, putnici satima čekaju na visokim temperaturama, a mještani Konavala pomažu ljudima donoseći vodu

Kilometarska kolona na granici Hrvatske i Crne Gore. Platforma X

D. E.

prije 15 minuta

Nezapamćene gužve pogodile su područje Konavala u Hrvatskoj, gdje su se prema graničnim prijelazima Debeli Brijeg i Konfin prema Crnoj Gori formirale višekilometarske kolone vozila.

Prema informacijama s terena, kolona je duža od 20 kilometara, a pojedini putnici tvrde da na prelazak granice čekaju i do 28 sati. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava da su zadržavanja duža od 10 sati.

Poseban problem predstavljaju visoke temperature, jer brojni putnici satima ostaju zarobljeni u vozilima bez dovoljno vode i osnovnih uslova. Mještani okolnih mjesta pritekli su u pomoć te putnicima donose vodu i omogućavaju korištenje svojih objekata.

Aktiviran Stožer civilne zaštite

Zbog velikog saobraćajnog kolapsa aktiviran je Stožer civilne zaštite Općine Konavle. Načelnik Božo Lasić upozorio je da je područje praktično prometno blokirano.

Iako policija ulaže maksimalne napore kako bi smanjila gužve, problem dodatno otežavaju pojačan tranzitni saobraćaj, nove granične procedure i ograničeni kapaciteti prijelaza.

Situacija se ne odražava samo na putnike, već i na lokalno stanovništvo, jer se gužve prelijevaju na lokalne saobraćajnice kroz Konavle.

Pomoć putnicima na velikoj vrućini

Zbog dugotrajnog čekanja i visokih temperatura organizovana je dostava pitke vode, a na terenu je osigurana i cisterna s vodom za putnike.

Lasić je zatražio hitne mjere nadležnih institucija i bolju organizaciju saobraćaja na granici, ističući da sigurnosne provjere moraju ostati prioritet, ali da se ne smije dozvoliti potpuna blokada života u Konavlima.

# CRNA GORA
# HRVATSKA
# SAOBRAĆAJ
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