Kraj jedne ere: Rasim Ljajić se povukao nakon više od dvije decenije

Rasim Ljajić više nije predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS). Dugogodišnji lider ove stranke podnio je ostavku prije nekoliko sedmica, a na njegovo mjesto izabran je reditelj Jug Radivojević, dosadašnji potpredsjednik SDPS-a.

Ljajić je za "Blic" potvrdio da je odluku donio kako bi se u potpunosti posvetio obavezama na čelu Fudbalskog kluba Partizan, čiji je predsjednik.

Stranka mora da se priprema za izbore, iako se još ne zna kada će oni biti održani. Smatram da je poštenije da neko drugi preuzme odgovornost i posveti se kampanji, jer ja zbog obaveza u Partizanu ne mogu tome u potpunosti da se posvetim - rekao je Ljajić.

Njegov odlazak označava kraj jedne političke ere, s obzirom na to da je Ljajić bio na čelu stranke od njenog osnivanja. SDPS je nastao 2009. godine iz Sandžačke demokratske partije koju je Ljajić osnovao još 1996. godine.

Tokom političke karijere Ljajić je obavljao brojne državne funkcije i ministarske pozicije, dok je istovremeno vodio stranku. Nakon što je krajem 2024. godine preuzeo funkciju predsjednika FK Partizan, Ljajić je zamrznuo svoje stranačke aktivnosti, a sada je odlučio i formalno prepustiti mjesto novom lideru.

Jug Radivojević, reditelj i dosadašnji potpredsjednik SDPS-a, preuzeo je vođenje stranke u periodu kada se ona priprema za naredne izbore.