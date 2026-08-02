Kolone od granice Crne Gore do aerodroma Ćilipi: Konavljani putnicima dijele vodu

Slične situacije zabilježene su i prethodnih godina, ali je ove godine stanje dodatno pogoršano uvođenjem sistema Entry/Exit (Entry/Exit System – EES), odnosno biometrijske kontrole na granicama, što dodatno usporava prelazak.

Kako prenosi HRT, kolona vozila prema graničnom prijelazu Karasovići duga je oko 15 kilometara. Većinu putnika, kako navode, ne čine turisti, već tranzitni putnici koji uglavnom putuju prema Albaniji (Albania) i Kosovu.

Zbog ogromnih gužvi i višesatnog čekanja na graničnom prijelazu Karasovići, načelnik Općine Konavle Božo Lasić aktivirao je danas Štab civilne zaštite, poručivši da su Konavle praktično paralizovane.

Lasić je istakao da su zbog velikih gužvi blokirani prilazi lokalnim naseljima u Konavlima te da brojni stanovnici ne mogu otići na posao.

Konavle praktički paralizovane

- Na prelazak državne granice na graničnom prijelazu Karasovići čeka se i do deset sati, zbog čega su Konavle praktički paralizovane. Stoga insistiramo da sve nadležne institucije hitno preduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila - kazao je Lasić.

Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) saopćili su da su na graničnom prijelazu Karasovići višesatna čekanja, dok se na graničnom prijelazu Vitaljina na ulazak u Crnu Goru čeka oko četiri sata.

Višekilometarska kolona na Jadranskoj magistrali proteže se od Čilipa, u blizini dubrovačkog aerodroma, pa sve do graničnog prijelaza Karasovići. Policija u Zvekovici dio saobraćaja preusmjerava na alternativne pravce kako bi put prema aerodromu ostao prohodan.

Obaviještene institucije

Načelnik Konavala rekao je da je o novonastaloj situaciji obavijestio sve nadležne institucije.

- Informisan sam da su već preduzete određene mjere radi saniranja nastale situacije. U stalnom sam kontaktu s ministrom unutrašnjih poslova i dubrovačko-neretvanskim županom te zajednički pratimo razvoj događaja i tražimo dalja rješenja - naveo je Lasić.

Na kraju je pohvalio humani gest mladih ljudi koji putnicima zaglavljenim u kolonama dijele vodu, prenosi Dubrovački dnevnik.