Otišao na kupanje i nije se vratio: Dan kasnije pronađen u rijeci Savi

Tijelo muškarca pronađeno je danas u rijeci Savi u mjestu Lijevi Dubrovčak kod Ivanić-Grada, dan nakon što je prijavljen njegov nestanak.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, nestanak je sinoć prijavio 34-godišnji muškarac, navodeći da je svog prijatelja posljednji put vidio jučer u poslijepodnevnim satima, kada je otišao na kupanje u rijeku Savu u Lijevom Dubrovčaku.

Odmah po zaprimanju prijave policija je pokrenula opsežnu potragu za nestalim, pretražujući korito rijeke Save i okolni teren. U akciji su učestvovale i druge nadležne službe.

Tijelo muškarca danas su u ranim poslijepodnevnim satima u rijeci uočili pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko, koji su ga potom izvukli na obalu.

Iz Policijske uprave zagrebačke nisu saopćili identitet niti starosnu dob muškarca čije je tijelo pronađeno.