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BROJNE REAKCIJE

Snimak iz Makarske podijelio javnost: Komunalci krenuli u akciju na plaži, jedni ih hvale, drugi kritikuju

Dok dio građana podržava ovakav potez, drugi smatraju da je riječ o pretjeranoj intervenciji.

Makarska: Komunalci u akciji. TikTok

M. Až.

prije 48 minuta

Snimak iz Makarske na kojem komunalni radnici uklanjaju peškire, ležaljke i druge rekvizite kojima kupači unaprijed zauzimaju mjesta na plaži izazvao je brojne reakcije javnosti. Dok dio građana podržava ovakav potez, drugi smatraju da je riječ o pretjeranoj intervenciji.

Jutarnja akcija

Video je objavljen na TikTok nalogu "Makarski komunalac", uz poruku da su komunalni radnici i redari ponovo proveli jutarnju akciju s ciljem da plaže budu uredne, čiste i dostupne svim posjetiocima.

Iz službe su pozvali građane da podijele svoje mišljenje u komentarima, zahvalili onima koji podržavaju održavanje reda, ali su se i izvinili gostima i stanovnicima koji im se javljaju iz cijele Makarske rivijere, a kojima zbog velikog broja poruka ne uspijevaju svima odgovoriti.

Istaknuto je i da je služba "Makarski komunalac" nadležna samo za područje Grada Makarske, dok druge općine na Makarskoj rivijeri imaju vlastite službe koje brinu o održavanju reda.

Reakcije na mrežama

Objava je ubrzo izazvala brojne komentare. Dok su jedni kritikovali postupak komunalnih radnika uz tvrdnju da plaže nisu ničije privatno vlasništvo i da svako ima pravo ostaviti svoje stvari, drugi su poručili da upravo zbog toga niko ne bi trebao unaprijed zauzimati mjesto ostavljanjem peškira i drugih rekvizita.

Dio korisnika društvenih mreža pohvalio je akciju i ocijenio da se na ovaj način uvodi red na plažama. Drugi su, međutim, ukazali na problem ležaljki koje postavljaju koncesionari, smatrajući da bi ista pravila trebala vrijediti i za njih.

Kako navode, duž pojedinih plaža često se nalaze prazne ležaljke koje zauzimaju prostor, posebno u hladu, pa smatraju da bi i one trebale biti uklonjene ili složene dok nisu iznajmljene.

Snimak iz Makarske tako je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama, a mišljenja su ostala podijeljena. Jedni smatraju da komunalne službe samo provode red, dok drugi tvrde da ovakav pristup nije dosljedan.

# HRVATSKA
# PLAŽA
# MAKARSKA
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