Snimak iz Makarske podijelio javnost: Komunalci krenuli u akciju na plaži, jedni ih hvale, drugi kritikuju

Snimak iz Makarske na kojem komunalni radnici uklanjaju peškire, ležaljke i druge rekvizite kojima kupači unaprijed zauzimaju mjesta na plaži izazvao je brojne reakcije javnosti. Dok dio građana podržava ovakav potez, drugi smatraju da je riječ o pretjeranoj intervenciji.

Jutarnja akcija

Video je objavljen na TikTok nalogu "Makarski komunalac", uz poruku da su komunalni radnici i redari ponovo proveli jutarnju akciju s ciljem da plaže budu uredne, čiste i dostupne svim posjetiocima.

Iz službe su pozvali građane da podijele svoje mišljenje u komentarima, zahvalili onima koji podržavaju održavanje reda, ali su se i izvinili gostima i stanovnicima koji im se javljaju iz cijele Makarske rivijere, a kojima zbog velikog broja poruka ne uspijevaju svima odgovoriti.

Istaknuto je i da je služba "Makarski komunalac" nadležna samo za područje Grada Makarske, dok druge općine na Makarskoj rivijeri imaju vlastite službe koje brinu o održavanju reda.

Reakcije na mrežama

Objava je ubrzo izazvala brojne komentare. Dok su jedni kritikovali postupak komunalnih radnika uz tvrdnju da plaže nisu ničije privatno vlasništvo i da svako ima pravo ostaviti svoje stvari, drugi su poručili da upravo zbog toga niko ne bi trebao unaprijed zauzimati mjesto ostavljanjem peškira i drugih rekvizita.