Rekordno nizak vodostaj Drave otkrio avionsku bombu iz Drugog svjetskog rata

Nizak vodostaj rijeke Drave doveo je do neobičnog otkrića u blizini Osijeka, gdje je u koritu rijeke pronađena avionska bomba iz perioda Drugog svjetskog rata, prenosi Index.hr.

Dojava o pronalasku zaprimljena je 2. augusta, nakon čega su na teren izašli pripadnici Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek. Pregledom je utvrđeno da pronađena bomba ne predstavlja opasnost za građane, a potom je sigurno uklonjena.

Pronalazak stare eksplozivne naprave povezuje se s izuzetno niskim vodostajem Drave, koji je ovog ljeta čak tri puta dosegnuo rekordno niske vrijednosti.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvo stanje rijeka nije bez posljedica. Visoke temperature i nedostatak vode utiču na biljni i životinjski svijet, ali i otežavaju poljoprivredne aktivnosti.

Mario Spajić, zamjenik direktora Hrvatskih voda, kazao je da su visoke temperature dovele do povećanja temperature vode, koja je na pojedinim mjestima dostigla oko 26 stepeni, što dodatno opterećuje ekosistem.

Nizak nivo vode otežava i riječnu plovidbu, dok nadležni pozivaju građane na oprez. Iako otkriveni dijelovi riječnog korita i pješčani sprudovi mogu izgledati privlačno za šetnju, upozorava se da mogu skrivati opasnosti.