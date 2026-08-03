Stravična nesreća: Poginula jedna osoba, dvije povrijeđene

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas popodne u centru Splita poginula je jedna osoba, dok su još dvije povrijeđene.

Nesreća se dogodila oko 14:35 sati na raskrsnici Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića, gdje su se sudarila tri motorna vozila.

Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe, a povrijeđenima je pružena medicinska pomoć. Uprkos intervenciji, jedna osoba je smrtno stradala.

Prema informacijama svjedoka, vozilo koje je završilo na krovu velikom brzinom došlo je iz smjera Poljuda, nakon čega je udarilo u automobil koji je skretao prema Skalicama. Od siline udara vozilo se prevrnulo preko zelenog otoka, prešlo u suprotni smjer i udarilo u još jedan automobil.

Vatrogasci su na mjestu događaja pokušavali hidrauličnom opremom otvoriti vozilo i izvući vozača. Međutim, nakon određenog vremena pokušaji su obustavljeni, a vrata prevrnutog automobila prekrivena su bijelom plahtom.

Uviđaj na mjestu nesreće obavljaju nadležne službe pod rukovodstvom zamjenika Županijskog državnog odvjetnika. Saobraćaj na ovoj dionici odvija se uz fizičku regulaciju policijskih službenika, prenosi Dalmatinskiportal.