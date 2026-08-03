Voda postala luksuz: Borba za svaku kap

Dugotrajna suša napravila je velike probleme mještanima sela Slana kod Petrinje, gdje su brojni bunari presušili. Bez pomoći vatrogasaca mnoge porodice teško bi osigurale dovoljno vode, posebno za stoku.

Josip iz Slane svakodnevno mora napojiti osam krava, a vodu mu vatrogasci dopremaju cisternama do dva bunara.

- Vatrogasci dovoze na vrijeme. Nazovem ih i dogovorimo kada će doći. Da njih nema, bilo bi veoma teško - rekao je Josip.

Vatrogasci ističu da je situacija ove godine teža nego ranije. Broj prijevoza vode povećan je za oko 30 posto u odnosu na prošlu godinu, a dodatni problem predstavlja nizak vodostaj rijeke Kupe, s kojom su povezani pojedini bunari.