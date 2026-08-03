Voda postala luksuz: Borba za svaku kap

Dugotrajna suša napravila je velike probleme mještanima sela Slana kod Petrinje, gdje su brojni bunari presušili. Bez pomoći vatrogasaca mnoge porodice teško bi osigurale dovoljno vode, posebno za stoku.
Josip iz Slane svakodnevno mora napojiti osam krava, a vodu mu vatrogasci dopremaju cisternama do dva bunara.
- Vatrogasci dovoze na vrijeme. Nazovem ih i dogovorimo kada će doći. Da njih nema, bilo bi veoma teško - rekao je Josip.
Vatrogasci ističu da je situacija ove godine teža nego ranije. Broj prijevoza vode povećan je za oko 30 posto u odnosu na prošlu godinu, a dodatni problem predstavlja nizak vodostaj rijeke Kupe, s kojom su povezani pojedini bunari.
- Vidi se da je suša veća. Svakodnevno stižemo dostaviti vodu ljudima, posebno onima koji imaju stoku - rekao je Zvonimir Ljubić, zapovjednik JVP Petrinja.
Grad Petrinja pomaže stanovnicima tako što sufinansira prijevoz vode, pa cisterna od 7.500 litara građane košta 25 eura, dok bi bez subvencije cijena bila znatno veća.
Rješenje problema trebalo bi donijeti proširenje vodovodne mreže. Projekt vrijedan 2,7 miliona eura predviđa izgradnju 15 kilometara nove mreže, čime bi oko 600 stanovnika trebalo dobiti sigurnu opskrbu pitkom vodom.
Problemi sa vodom nisu prisutni samo na području Petrinje. U dijelovima Gospića građani su upozoreni na probleme s kvalitetom vode, dok su u Zadru i Istri uvedeni apeli za štednju zbog sušnog perioda.
Stručnjaci upozoravaju da sve češće suše i ekstremne vremenske prilike pokazuju koliko je voda postala jedan od najvažnijih resursa, prenosi Dnevnik.hr