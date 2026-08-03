Video / Šok na Jadranu: Stručnjaci izdali hitno upozorenje zbog Olivera

Institut Plavi svijet uputio je apel građanima da se ne približavaju dobrom delfinu Oliveru nakon incidenta u Novigradu, kada je životinja jednog plivača gurnula pod vodu.
Iako u ovom slučaju niko nije povrijeđen, stručnjaci upozoravaju da je situacija mogla imati mnogo ozbiljnije posljedice te pozivaju kupače da izbjegavaju svaki pokušaj kontakta s delfinom.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako Oliver kruži oko plivača, a zatim ga potiskuje ispod površine mora. Iz Instituta navode da je incident završio bez težih posljedica zahvaljujući sretnim okolnostima.
Kako ističu, zaprimili su i prijave drugih slučajeva u kojima je Oliver plivače odgurivao od obale, zbog čega su neki stekli utisak da im ne dopušta izlazak iz mora.
Stručnjaci objašnjavaju da se ovakvo ponašanje može razviti kod usamljenih dobrih delfina koji se naviknu na prisustvo ljudi. Tada životinja može pokušavati zadržati osobe u svojoj blizini, blokirati im put prema obali ili ih usmjeravati prema otvorenom moru.
Upozoravaju da takve situacije mogu biti posebno opasne za umorne plivače ili one koji su se udaljili od obale, jer im ostavljaju vrlo malo prostora za sigurnu reakciju.
Iz Instituta Plavi svijet naglašavaju da odrasli dobri delfini mogu težiti više od 200 kilograma te da snažan udarac njuškom ili repom može izazvati ozbiljne povrede.
Podsjećaju i na ranije slučajeve iz svijeta. U Brazilu je usamljeni delfin Tiao (Tião), nakon dugotrajnog uznemiravanja od ljudi, postao agresivan i povrijedio više desetina kupača, a jedan incident završio je smrtnim ishodom. Sličan slučaj zabilježen je i 2025. godine u Engleskoj, kada je usamljeni delfin Reggie više puta gurao kajakaše pod vodu.
Stručnjaci ističu da približavanje divljim delfinima ne predstavlja rizik samo za ljude, već i za same životinje, jer negativna iskustva mogu dovesti do njihovog uznemiravanja i promjene ponašanja.
Najsigurniji način posmatranja delfina, poručuju iz Instituta, jeste iz sigurne udaljenosti, uz poštovanje njihovog prirodnog prostora i bez pokušaja interakcije.