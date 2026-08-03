Video / Šok na Jadranu: Stručnjaci izdali hitno upozorenje zbog Olivera

Institut Plavi svijet uputio je apel građanima da se ne približavaju dobrom delfinu Oliveru nakon incidenta u Novigradu, kada je životinja jednog plivača gurnula pod vodu.

Iako u ovom slučaju niko nije povrijeđen, stručnjaci upozoravaju da je situacija mogla imati mnogo ozbiljnije posljedice te pozivaju kupače da izbjegavaju svaki pokušaj kontakta s delfinom.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako Oliver kruži oko plivača, a zatim ga potiskuje ispod površine mora. Iz Instituta navode da je incident završio bez težih posljedica zahvaljujući sretnim okolnostima.

Kako ističu, zaprimili su i prijave drugih slučajeva u kojima je Oliver plivače odgurivao od obale, zbog čega su neki stekli utisak da im ne dopušta izlazak iz mora.