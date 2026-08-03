Izuzetno vreo dan: Temperature u regionu dostizale do 42 stepena, građanima upućena upozorenja

Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona zahvatio je snažan toplotni val koji je donio ekstremno visoke temperature i upozorenja meteoroloških službi zbog povećanog rizika po zdravlje stanovništva.

U Bosni i Hercegovini dnevne temperature danas su se kretale između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Najtoplije je bilo u Mostaru, 40 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja da građani izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, od 11 do 17 sati.

Ni susjedne zemlje nisu pošteđene vreline. U Srbiji su temperature lokalno dosezale 40 do 42 stepena, a fotografije iz Čačka na kojima termometar na direktnom suncu pokazuje oko 50 stepeni izazvale su veliku pažnju na društvenim mrežama. Meteorolozi ipak naglašavaju da to nije službeno izmjerena temperatura zraka, jer se ona standardno mjeri u hladu.

Slične vremenske prilike zabilježene su i u Hrvatskoj i Crnoj Gori, gdje su temperature u najtoplijim dijelovima dana dostizale blizu 40 stepeni. Toplotni val zahvatio je veći dio jugoistočne Evrope, uz posljedice koje se već osjećaju kroz povećanu potrošnju električne energije, pad vodostaja rijeka i povećan rizik od požara.

Meteorolozi najavljuju da će se veoma toplo vrijeme zadržati i narednih dana, uz preporuku građanima da unose dovoljno tečnosti, izbjegavaju fizičke aktivnosti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te posebnu pažnju posvete djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.