Teška eksplozija u porodičnoj kući: Tri osobe povrijeđene, oštećena i vozila

Prema do sada djelimično provedenom uviđaju policijskih službenika Policijske uprave karlovačke, utvrđeno je da je jučer, 3. augusta, na području općine Bosiljevo u 17:52 sati došlo do eksplozije u porodičnoj kući.

Kako je saopćeno, 20-godišnjak je rukovao najvjerovatnije improvizovanom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog porijekla, nakon čega je u dnevnom boravku kuće došlo do eksplozije.

Tom prilikom 20-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, 62-godišnjak je teško ozlijeđen dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Uslijed eksplozije nastupilo je veliko oštećenje drvene kuće.

Velika oštećenja

Na mjestu događaja prisutni su bili i policijski službenici Regionalne protiveksplozivne jedinice Zagreb.

Danas slijedi nastavak uviđaja uz prisutnost protueksplozijskog tima, kao i daljnje kriminalističko istraživanje u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti događaja.

Tom prilikom mladić je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, 62-godišnja osoba je teško povrijeđena, dok je 22-godišnjak zadobio lakše povrede.

Usljed eksplozije kuća je pretrpjela velika oštećenja.

Na mjestu događaja bili su i policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Uviđaj će biti nastavljen uz prisustvo stručnjaka za eksplozive, dok policija provodi daljnju kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Otac zadobio teške povrede

Eksplozija se dogodila u ponedjeljak poslijepodne u mjestu Vodena Draga, na području općine Bosiljevo.

Prema prvim informacijama, eksplozivnu napravu nepoznate vrste aktivirao je 20-godišnjak, koji je zbog težine povreda helikopterom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava.

Njegov 62-godišnji otac zadobio je teške povrede, dok je 22-godišnjak prošao s lakšim povredama. Osim kuće, u eksploziji su oštećeni i predmeti te vozila koja su se nalazila u neposrednoj blizini.

Policija i protiveksplozivni stručnjaci nastavljaju rad na slučaju kako bi utvrdili vrstu naprave koja je eksplodirala i rasvijetlili sve detalje događaja.