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ZAPLJENA DROGE

Carinici u Zagrebu otkrili marihuanu skrivenu u paketima s instant rezancima

U poštanskim pošiljkama pronađeno više od 4,6 kilograma droge, a slučaj je predat policiji na daljnje postupanje

Carinici u Zagrebu otkrili marihuanu skrivenu u paketima s instant rezancima. Carinska Uprava

B. A.

prije 37 minuta

Carinski službenici u Zagrebu, u saradnji s policijom, spriječili su pokušaj krijumčarenja više kilograma marihuane koja je bila skrivena u poštanskim pošiljkama deklarisanim kao paketi s instant rezancima.

Slučaj je otkriven 15. jula u jednom poštanskom uredu u Zagrebu tokom redovne kontrole pošiljki, saopćila je Carinska uprava.

Prilikom pregleda izdvojena su četiri paketa koja su bila sumnjiva. Utvrđeno je da su sve pošiljke bile upućene istom primaocu, a njihova ukupna bruto masa iznosila je 28,32 kilograma.

Iako je na paketima bilo navedeno da se u njima nalazi hrana, detaljan pregled pokazao je da je dio sadržaja bio iskorišten za skrivanje droge.

U 72 pakovanja nalazili su se originalni prehrambeni proizvodi, dok je u preostalih 72 pakovanja pronađeno 80 prozirnih plastičnih vrećica s ukupno 4.636 grama marihuane.

Pronađena droga je zaplijenjena, a kompletan predmet predat je službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske na daljnje postupanje.

# DROGA
# CARINA
# MARIHUANA
# ZAPLJENA
# ZAGREB
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