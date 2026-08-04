Carinici u Zagrebu otkrili marihuanu skrivenu u paketima s instant rezancima

Carinski službenici u Zagrebu, u saradnji s policijom, spriječili su pokušaj krijumčarenja više kilograma marihuane koja je bila skrivena u poštanskim pošiljkama deklarisanim kao paketi s instant rezancima.

Slučaj je otkriven 15. jula u jednom poštanskom uredu u Zagrebu tokom redovne kontrole pošiljki, saopćila je Carinska uprava.

Prilikom pregleda izdvojena su četiri paketa koja su bila sumnjiva. Utvrđeno je da su sve pošiljke bile upućene istom primaocu, a njihova ukupna bruto masa iznosila je 28,32 kilograma.

Iako je na paketima bilo navedeno da se u njima nalazi hrana, detaljan pregled pokazao je da je dio sadržaja bio iskorišten za skrivanje droge.

U 72 pakovanja nalazili su se originalni prehrambeni proizvodi, dok je u preostalih 72 pakovanja pronađeno 80 prozirnih plastičnih vrećica s ukupno 4.636 grama marihuane.

Pronađena droga je zaplijenjena, a kompletan predmet predat je službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske na daljnje postupanje.