Plan EU za migrante: Crna Gora odbacila mogućnost otvaranja centara na svojoj teritoriji

Crnogorski premijer Milojko Spajić saopćio je u utorak da se u Crnoj Gori neće graditi centri za prihvat ilegalnih migranata.

Reagovao je tako na medijske navode prema kojima je italijanska vlada Crnu Goru uvrstila na listu država kojima bi mogla predložiti izgradnju takvih centara.

Spajić je na društvenoj mreži X naveo da o tom pitanju do sada nije bilo razgovora s Evropskom unijom, piše Hina.

- Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, niti je Vlada dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje. Kada takva inicijativa bude na stolu, naš odgovor bit će negativan - napisao je Spajić.

Italijanski plan

Crnogorski mediji ranije su prenijeli pisanje italijanske agencije ANSA, koja se pozvala na diplomatske izvore i objavila da se Crna Gora nalazi na preliminarnom spisku zemalja u kojima bi Evropska unija mogla uspostaviti nove centre za prihvat i povratak neregularnih migranata.

Prema tim navodima, italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi (Matteo Piantedosi) plan bi trebao predstaviti kolegama iz država članica EU na vanrednom sastanku.

Ideja se temelji na proširenju modela koji Italija već primjenjuje s Albanijom, odnosno na otvaranju centara izvan teritorije Evropske unije.

Za razliku od sporazuma koji Rim ima s Tiranom, novi centri bi se finansirali direktno iz evropskih fondova i zajedničkog budžeta Evropske unije.

Osim Crne Gore, među državama koje se spominju kao moguće lokacije za prihvat i obradu migranata nalaze se Tunis, Libija, Egipat, Ruanda, Gana, Senegal, Mauritanija, Uganda, Uzbekistan, Armenija i Etiopija.

Stav Crne Gore

Povod za ovu inicijativu su događaji u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuta, gdje je zabilježen ulazak oko 50.000 migranata, a desetine ljudi su izgubile život.

Premijer Spajić poručio je da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracijskim tokovima.

- Ipak, svaka odluka koja se odnosi na našu državu bit će donesena odgovorno, transparentno i isključivo u skladu s interesima građana Crne Gore - poručio je Spajić.