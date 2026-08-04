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NAPRAVIO PREKRŠAJ

Državljanin BiH kažnjen na hrvatskoj granici sa 11.490 eura

U automobilu austrijskih registracijskih oznaka ulazio u carinsko područje Evropske unije

Neprijavljeni novac. Carinska uprava Hrvatske

N. J.

prije 1 sat 11 minuta

Carinski službenici u Hrvatskoj jučer su kaznili državljanina Bosne i Hercegovine sa 11.490 eura, jer su mu pronašli neprijavljenu gotovinu u iznosu 36.745 eura, 600 švicarskih franaka i 1.000 američkih dolara.

Kako je saopćeno iz Carinske uprave Hrvatske, carinici su na graničnom prijelazu Županja most utvrdili pokušaj neprijavljenog unosa gotovine u carinsko područje Evropske unije.

Novac bio u više koverti

- Državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u automobilu austrijskih registracijskih oznaka ulazio u carinsko područje Evropske unije, nije Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji prijavio unos 36.745 eura, 600 švicarskih franaka i 1.000 američkih dolara - saopćili su.

Gotovina je, dodali su, pronađena u njegovom ličnom prtljagu, raspoređena u više koverti te u novčaniku.

Zbog počinjenja prekršaja iz člana 41. Zakona o deviznom poslovanju izdan mu je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu 11.490 eura.

Prijava na propisanom obrascu

Iz hrvatske Carinske uprave su podsjetili da svaka fizička osoba koja ulazi u Evropsku uniju ili izlazi iz nje dužna je prijaviti gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više, odnosno protivvrijednost tog iznosa u drugim valutama. 

Prijava se podnosi Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji pisanim ili elektronskim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine.

# KAZNE
# HRVATSKA
# NOVAC
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