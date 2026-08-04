Grmoja ponovo traži vojsku na hrvatskoj granici: "Postoji mogućnost da neko zakuha stvari, tu govorim o BiH"

Predsjednik hrvatske političke stranke Most Nikola Grmoja ponovo je zatražio angažovanje pripadnika Oružanih snaga Hrvatske u zaštiti državne granice, ističući da bi vojska trebala biti raspoređena na ključnim kritičnim tačkama.

Kao razlog za ovaj zahtjev naveo je situaciju s masovnim ulascima nezakonitih migranata u špansku Ceutu, poručujući da je potrebna nulta stopa tolerancije prema ilegalnim prelascima granice.

Iz Mosta su ranije isticali kako se protive promjeni nacionalnog sastava Hrvatske kroz ilegalne migracije i nekontrolirani uvoz strane radne snage, te traže povratak kvota i određivanje država iz kojih bi strani radnici mogli dolaziti.

Upozorio na moguće nove krize

Komentirajući podatke hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova prema kojima je broj evidentiranih nezakonitih prelazaka državne granice smanjen sa 69.726 u 2023. godini na 16.409 u 2025. godini, Grmoja je kazao da ti podaci ne isključuju mogućnost novih problema.

Na podatak hrvatskog MUP-a da je broj evidentiranih nezakonitih prelazaka državne granice pao sa 69.726 u 2023. na 16.409 u 2025., odnosno za oko 76 posto, Grmoja je odgovorio da to ne govori što se može dogoditi nakon izbijanja nove krize.

- Postoji mogućnost da neko u našem susjedstvu, ne trebam vam crtati, zakuha stvari. Tu govorim o BiH - rekao je, spominjući ruski utjecaj u Republici Srpskoj i korištenje migracija kao sredstva političkog pritiska.

- Na primjeru Ceute vidjeli smo da ono što jučer nije bilo problem danas može postati - dodao je.

Ranije tražio angažovanje vojske

Grmoja je i ranije, tokom migrantskog vala 2020. godine i predizborne kampanje 2024. godine, tražio izlazak Hrvatske vojske na državnu granicu.

Tada je isticao kako policija nema dovoljno kapaciteta za nadzor cijelog terena, te da je vojska potrebna kao podrška u zaštiti granice i sprečavanju mogućih ilegalnih prelazaka.