S bankomata izvučeno gotovo četvrt miliona eura

Hrvatski istražitelji već neko vrijeme raspetljavaju kriminalnu mrežu koja je sofisticiranim računarskim napadom iz jedne hrvatske banke ukrala oko 250.000 eura. Novac je podignut s bankomata na koje su prethodno postavljeni uređaji za hakiranje.

Još nije potpuno jasno da li se radilo o takozvanom host spoofing napadu ili black box napadu, ali je banka u svakom slučaju ostala bez gotovo četvrt miliona eura. Sve se dogodilo početkom marta prošle godine, kada je banka prijavila nestanak novca.

Do sada su bankomati u Hrvatskoj uglavnom bili meta lopova koji su ih obijali koristeći različite vrste eksploziva.

Kako su razotkriveni lopovi?

Tokom policijskog uviđaja istražitelji su u samom bankomatu pronašli elektronski uređaj povezan s njegovim instalacijama, dok je drugi dio uređaja, za koji se vjeruje da je također korišten u napadu, pronađen u obližnjoj kanti za smeće.

Istražitelji su potom analizirali snimke videonadzora te uspostavili međunarodnu policijsku saradnju putem Europola i Interpola. Budući da je bilo očigledno da se radi o međunarodnoj kriminalnoj mreži, na taj način došli su do korisnih informacija.

U međuvremenu su vještačeni i uređaji postavljeni u bankomatu kako bi se utvrdilo na koji je način izvršeno hakiranje i krađa novca.

Prema informacijama Indexa, u Hrvatskoj je do sada uhapšen samo jedan član ove kriminalne grupe. Riječ je o državljaninu Venecuele, dok je istragom obuhvaćeno još nekoliko njegovih sunarodnjaka.

Za sada nije potvrđeno da li je ukradeni novac pronađen.

Ometali rad bankomata

Host spoofing je napad usmjeren na komunikaciju između bankomata i centralnog sistema banke ili kartičnog procesora koji odobrava isplatu gotovine. Bankomat pri svakoj transakciji šalje zahtjev za autorizaciju i čeka odgovor da li može isplatiti novac.

Napadač se ubacuje u tu komunikaciju te presreće, mijenja ili zamjenjuje odgovor banke.

Tako se, na primjer, poruka o odbijanju transakcije može izmijeniti u lažno odobrenje. U drugoj varijanti zahtjev bankomata uopće ne stiže do stvarnog bankarskog sistema, već se napadačev uređaj predstavlja kao banka i šalje naredbu za isplatu. Bankomat tada vjeruje da je transakcija uredno odobrena, iako banka nije dala saglasnost niti je račun korisnika zadužen.

Black box napad funkcioniše na drugačiji način.

Šta je zapravo black box?

Kod ove vrste napada napadači najčešće fizički otvore ili oštete kućište bankomata kako bi došli do kablova i elektronskih komponenti povezanih s modulom za isplatu novčanica. Na njega priključe vlastiti uređaj, takozvani black box, koji direktno šalje naredbe za izbacivanje gotovine.

Takav napad spada u grupu napada poznatih kao jackpotting, čiji je cilj natjerati bankomat da izbaci veći dio ili sav novac iz kaseta.

Za razliku od host spoofing napada, u kojem se bankomat obmanjuje lažnim odobrenjem transakcije, kod black box napada uobičajeni računarski i autorizacijski sistem uglavnom se potpuno zaobilazi.

Naziv black box ne odnosi se nužno na izgled uređaja. To je opći naziv za neovlašteni vanjski uređaj kojim napadači pokušavaju preuzeti kontrolu nad modulom za isplatu gotovine.

Obje vrste napada razlikuju se od skimminga, jer njihov primarni cilj nije krađa podataka s bankovne kartice i PIN-a, već direktno izazivanje neovlaštene isplate gotovine iz bankomata.