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PREMIJER SE OGLASIO

Spajić presjekao priče o migrantskim centrima: Odgovor Crne Gore bit će jasan!

Kad bude ta inicijativa na stolu - nas odgovor će biti negativan, poručio je Spajić

Milojko Spajić. R.R./ATAImages/PIXSELL

A. O.

prije 51 minutu

Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručio je putem mreže X da ta država neće prihvatiti ideju o uspostavljanju centara za migrante.

Naglasio je da Vlada Crne Gore nije vodila nikakve pregovore o otvaranju takvih centara na teritoriji države, niti je dobila bilo kakvu zvaničnu inicijativu u vezi s tim.

- Kad bude ta inicijativa na stolu - nas odgovor će biti negativan. Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica, kao i upravljanjem migratornih kretanja. Međutim, svaka odluka koja se tiče naše države biće donijeta odgovorno, transparentno i isključivo u skladu sa interesima građana Crne Gore - naveo je Spajić.

On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije kada je riječ o zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migrantskim kretanjima.

Dodao je da će svaka odluka koja se bude odnosila na Crnu Goru biti donesena odgovorno, transparentno i isključivo u interesu građana te države.

# CRNA GORA
# MILOJKO SPAJIĆ
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