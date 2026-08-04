Spajić presjekao priče o migrantskim centrima: Odgovor Crne Gore bit će jasan!

Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručio je putem mreže X da ta država neće prihvatiti ideju o uspostavljanju centara za migrante.

Naglasio je da Vlada Crne Gore nije vodila nikakve pregovore o otvaranju takvih centara na teritoriji države, niti je dobila bilo kakvu zvaničnu inicijativu u vezi s tim.

- Kad bude ta inicijativa na stolu - nas odgovor će biti negativan. Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica, kao i upravljanjem migratornih kretanja. Međutim, svaka odluka koja se tiče naše države biće donijeta odgovorno, transparentno i isključivo u skladu sa interesima građana Crne Gore - naveo je Spajić.