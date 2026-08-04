Poskok ušao u kuću majke s dvoje djece: Reakcija službi izazvala ogorčenje

U porodičnoj kući u Metkoviću dogodila se nesvakidašnja situacija kada je poskok, jedna od najotrovnijih evropskih zmija, ušao u dom Valentine Zadrić - Matičević dok je ona bila sama sa šestogodišnjim djetetom i bebom starom sedam mjeseci, prenosi Telegraf.rs.

Kako je ispričala za Dnevnik.hr, zmiju je ugledala na podu kuhinje, nakon čega je odmah pozvala broj 112.

- Bilo je oko 14:15 sati. Krenuo je prema prostoru ispod frižidera. Uhvatila me panika, sama sam sa dvoje male djece! Odmah u 14:21 pozvala sam 112. Operater me saslušao i povezao s Javnom vatrogasnom jedinicom Metković, a onda je uslijedio šok - ispričala je Valentina.

Vatrogasci odbili izaći na teren

Majka je očekivala brzu reakciju službi zbog opasnosti u kojoj se našla, ali tvrdi da je dobila neočekivan odgovor.

- Nakon što sam objasnila situaciju, iz JVP Metković su mi prilično arogantno i bez imalo razumijevanja odgovorili: "Mi se ne bavimo zmijama." Pitala sam ih šta da radim sama sa dvoje male djece, na šta su mi samo rekli da ne znaju i da pozovem komunalnu službu. Pozvala sam i njih, ali su mi rekli da nisu stručni niti imaju opremu za to - navela je.

Pošto je zmija iz kuhinje krenula prema hodniku kuće, Valentina je pomoć potražila od prijatelja koji je došao i uklonio poskoka.

- Prijatelj je došao, prekrio poskoka ćebetom i morao gvozdenim predmetom da ga udari 12 puta dok ga nije usmrtio. Doslovno nije bilo drugog načina - morao je da ga ubije jer nismo imali nikakvu drugu mogućnost, niti bilo kakvu pomoć - kazala je.

Dodala je da su joj kasnije policijski službenici potvrdili kako bi u takvoj situaciji i oni poslali vatrogasce.

JVP Metković objavila odgovor

Nakon što je Valentina na društvenim mrežama zahvalila prijatelju na pomoći i navela da vatrogasci nisu izašli na teren, iz JVP Metković oglasili su se putem zvaničnog profila na Facebooku.

U odgovoru su naveli da nijednim zakonskim ni podzakonskim aktom nije propisano da vatrogasci hvataju zmije po kućama, te su istakli da ne žele preuzimati takve rizike.

- Zato vas molimo da se ubuduće, prije nego što nas javno "pohvalite", ipak informišete o tome šta spada u nadležnost pojedine javne službe, kako sutra možda zbog nestanka struje ne biste tražili pomoć od radnika Čistoće, pa ih prozivali zato što vam nisu pomogli - navodi se u odgovoru jedinice.

Ovakva reakcija izazvala je dodatno nezadovoljstvo Valentine, koja je po struci zdravstveni radnik, dok joj je suprug vojno lice.

- Dužan si da pomogneš! Kakva god da je situacija i gdje god da se zatekneš, pozvan si da pružiš pomoć. Želim da vjerujem da je ovo bio samo ispad pojedinca koji se javio na telefon i pisao te komentare, a ne stav cijele vatrogasne jedinice, čiji rad inače izuzetno poštujem. Ovo je životni poziv, a ne samo posao - zaključila je Valentina.

O slučaju je obavijestila i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, od koje još čeka odgovor.