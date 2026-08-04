Ubili vlasnika piljare, uzeli novac pa kupili automobil: Policija otkrila detalje zločina

Beogradska policija uhapsila je tri osobe osumnjičene za teško ubistvo 73-godišnjeg vlasnika piljare Radivoja Gajičića u naselju Karaburma. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, osumnjičeni su nakon zločina opljačkali žrtvu, a dio ukradenog novca navodno iskoristili za kupovinu automobila.

Uhapšeni su M. Đ. (1986), M. S. (1995) i M. K. (1994), a akcija je provedena u saradnji policijskih uprava iz Kikinde i Subotice, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema informacijama iz istrage, sumnja se da su M. Đ. i M. S. 2. avgusta ušli u stan nastradalog muškarca, nakon čega su mu vezali ruke i noge, a zatim mu stavili tkaninu u usta. Potom su, kako se navodi, iz sefa uzeli novac čiji tačan iznos još nije utvrđen.

Pažnja javnosti

Dok je trajao napad, treća osumnjičena osoba, M. K., prema sumnjama policije, nalazila se ispred objekta i čuvala stražu.

Tijelo vlasnika piljare pronađeno je narednog jutra u potkrovlju objekta u kojem se nalazila njegova trgovina. Zločin je izazvao veliku pažnju javnosti, a policija je ubrzo pokrenula intenzivnu istragu.

Prilikom hapšenja, policijski službenici zatekli su M. Đ. i M. K. u automobilu marke Volkswagen za koji se sumnja da je kupljen novcem iz izvršene pljačke. Dio ukradenog novca pronađen je u vozilu, ali i tokom pretresa prostorija koje je koristio osumnjičeni M. S.

Istraga se nastavlja

Tužilaštvo je osumnjičenima odredilo zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni na saslušanje uz krivičnu prijavu.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog teškog krivičnog djela i uloge svih osoba koje se dovode u vezu sa ubistvom.