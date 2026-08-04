U Crnu Goru proteklog vikenda ušlo više ljudi nego što zemlja ima stanovnika

Crna Gora zabilježila je jedan od najintenzivnijih vikenda u ovoj turističkoj sezoni, nakon što je kroz njene granične prijelaze za samo nekoliko dana prošlo više ljudi nego što država ima stanovnika.

Prema podacima Uprave policije Crne Gore, od 31. jula do 2. augusta 2026. godine evidentirano je ukupno 632.766 putnika i 146.147 motornih vozila na graničnim prijelazima širom zemlje.

Veliki priliv turista izazvao je pojačan promet na ulazima i izlazima iz Crne Gore, posebno na najfrekventnijim pravcima prema primorju, gdje su tokom vikenda zabilježene duže kolone vozila.



