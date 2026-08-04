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NEVJEROVATNE GUŽVE

U Crnu Goru proteklog vikenda ušlo više ljudi nego što zemlja ima stanovnika

Policija je zabilježila stotine hiljada ulazaka i izlazaka, dok su kolone vozila obilježile jedan od najprometnijih vikenda ove sezone

Gužve kakve se ne pamte. Facebook

D. E.

prije 15 minuta

Crna Gora zabilježila je jedan od najintenzivnijih vikenda u ovoj turističkoj sezoni, nakon što je kroz njene granične prijelaze za samo nekoliko dana prošlo više ljudi nego što država ima stanovnika.

Prema podacima Uprave policije Crne Gore, od 31. jula do 2. augusta 2026. godine evidentirano je ukupno 632.766 putnika i 146.147 motornih vozila na graničnim prijelazima širom zemlje.

Veliki priliv turista izazvao je pojačan promet na ulazima i izlazima iz Crne Gore, posebno na najfrekventnijim pravcima prema primorju, gdje su tokom vikenda zabilježene duže kolone vozila.


Iz Uprave policije naveli su da je riječ o izuzetno intenzivnom međunarodnom putničkom saobraćaju, koji je zahtijevao dodatno angažovanje policijskih službenika na graničnim prijelazima.

Ljetna sezona i visoke temperature ponovo su privukle veliki broj domaćih i stranih turista, a crnogorsko primorje bilo je među najposjećenijim destinacijama u regiji.

Podaci o broju prelazaka granice još jednom pokazuju koliko je turizam važan za Crnu Goru, ali istovremeno predstavljaju izazov za infrastrukturu, saobraćaj i kapacitete gradova tokom vrhunca sezone.

# CRNA GORA
# POSJETA
# TURIZAM
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