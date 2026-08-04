Pregrijana Sava prijeti energiji: Nuklearna elektrana uvodi plan za krizni scenarij

Visoke temperature ponovo stvaraju probleme energetskom sektoru, a posljedice toplotnog vala osjetila je i Nuklearna elektrana Krško, jedna od ključnih elektrana za snabdijevanje Slovenije i Hrvatske električnom energijom.

Elektrana trenutno radi sigurno i stabilno, ali zbog zagrijavanja rijeke Save postoji mogućnost postepenog smanjenja proizvodnje. Uprava elektrane upozorava da bi odluka o smanjenju snage mogla biti donesena ukoliko temperatura vode nastavi rasti i nadležne institucije ne odobre drugačiji režim rada.

Nuklearna prijetnja

Član Uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković izjavio je da su svi učesnici elektroenergetskog sistema obaviješteni o mogućem razvoju situacije.

- Ako sistem bude stabilan i bez nas, smanjit ćemo snagu elektrane za 20 posto - rekao je Medaković.

Prema njegovim riječima, vlasnici elektrane upoznati su s mogućnošću da smanjenje proizvodnje počne tokom noći sa srijede na četvrtak, ali bi odluka mogla biti promijenjena ukoliko se uslovi poboljšaju.

Uprava Krškog pripremila je i plan za nepovoljniji scenarij. Ako temperatura Save nastavi rasti, proizvodnja bi mogla biti dodatno smanjena u nekoliko koraka, prvo za još 15 posto, a zatim ponovo za isti iznos.

Rad sa 50 posto

U krajnjem slučaju, elektrana bi mogla raditi sa 50 posto kapaciteta. Ispod tog nivoa, prema riječima Medakovića, proizvodnja se ne bi nastavila, već bi elektrana u roku od nekoliko dana bila potpuno ugašena.

Ipak, nadležni naglašavaju da trenutno nema opasnosti za redovno snabdijevanje električnom energijom u Hrvatskoj i Sloveniji. Dalji rad elektrane zavisit će od temperature rijeke Save, stabilnosti elektroenergetskog sistema i odluka slovenskih institucija.

Ovaj slučaj ponovo pokazuje koliko ekstremne vremenske prilike mogu utjecati na energetske sisteme, posebno tokom perioda dugotrajnih toplotnih valova.