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ENERGETSKI UDAR

Pregrijana Sava prijeti energiji: Nuklearna elektrana uvodi plan za krizni scenarij

Elektrana zasad radi stabilno, ali uprava upozorava da bi nastavak rasta temperature rijeke mogao dovesti do većih ograničenja ili gašenja

Krško pred velikim izazovom. Platforma X

D. E.

prije 39 minuta

Visoke temperature ponovo stvaraju probleme energetskom sektoru, a posljedice toplotnog vala osjetila je i Nuklearna elektrana Krško, jedna od ključnih elektrana za snabdijevanje Slovenije i Hrvatske električnom energijom.

Elektrana trenutno radi sigurno i stabilno, ali zbog zagrijavanja rijeke Save postoji mogućnost postepenog smanjenja proizvodnje. Uprava elektrane upozorava da bi odluka o smanjenju snage mogla biti donesena ukoliko temperatura vode nastavi rasti i nadležne institucije ne odobre drugačiji režim rada.

Nuklearna prijetnja

Član Uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković izjavio je da su svi učesnici elektroenergetskog sistema obaviješteni o mogućem razvoju situacije.

- Ako sistem bude stabilan i bez nas, smanjit ćemo snagu elektrane za 20 posto - rekao je Medaković.

Prema njegovim riječima, vlasnici elektrane upoznati su s mogućnošću da smanjenje proizvodnje počne tokom noći sa srijede na četvrtak, ali bi odluka mogla biti promijenjena ukoliko se uslovi poboljšaju.

Uprava Krškog pripremila je i plan za nepovoljniji scenarij. Ako temperatura Save nastavi rasti, proizvodnja bi mogla biti dodatno smanjena u nekoliko koraka, prvo za još 15 posto, a zatim ponovo za isti iznos.

Rad sa 50 posto

U krajnjem slučaju, elektrana bi mogla raditi sa 50 posto kapaciteta. Ispod tog nivoa, prema riječima Medakovića, proizvodnja se ne bi nastavila, već bi elektrana u roku od nekoliko dana bila potpuno ugašena.

Ipak, nadležni naglašavaju da trenutno nema opasnosti za redovno snabdijevanje električnom energijom u Hrvatskoj i Sloveniji. Dalji rad elektrane zavisit će od temperature rijeke Save, stabilnosti elektroenergetskog sistema i odluka slovenskih institucija.

Ovaj slučaj ponovo pokazuje koliko ekstremne vremenske prilike mogu utjecati na energetske sisteme, posebno tokom perioda dugotrajnih toplotnih valova.

# KRŠKO
# HRVATSKA
# SLOVENIJA
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