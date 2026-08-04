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Video / Uhapšene tri osobe zbog ubistva vlasnika piljare: Uzeli mu novac od prodaje stana

Prema sumnjama istražitelja, M. Đ. i M. S. su 2. avgusta u večernjim satima ušli u stan na Paliluli, gdje su napali žrtvu

Beogradska policija uhapsila je tri osobe. MUP Republike Srbije

A. O. / Kurir.rs

prije 33 minute

Beogradska policija uhapsila je tri osobe koje se sumnjiče za teško ubistvo sedamdesettrogodišnjeg vlasnika piljare Radivoja Gajičića na Karaburmi. Istražitelji vjeruju da je motiv zločina bilo koristoljublje, budući da je žrtva nedavno prodala stan za 180.000 eura.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u saradnji s policijskim upravama iz Kikinde i Subotice, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, priveli su M. Đ. (40), M. K. (32) i M. S. (31).

Prema sumnjama istražitelja, M. Đ. i M. S. su 2. avgusta u večernjim satima ušli u stan na Paliluli, gdje su napali žrtvu. Tom prilikom su joj vezali ruke pertlom iza leđa, noge, te joj u usta stavili tkaninu, dok je M. K. navodno čuvala stražu ispred objekta.

Nakon toga su, kako se sumnja, iz sefa ukrali neutvrđenu količinu novca. Tijelo Radivoja Gajičića pronađeno je narednog jutra na dušeku, bez znakova života.

Tokom akcije hapšenja, osumnjičeni M. S. pokušao je pobjeći policijskim službenicima, ali je ubrzo uhapšen. Prilikom pretresa napuštenog objekta koji je koristio, pronađen je dio ukradenog novca, koji je bio zakopan u zelenoj kesi.

Osumnjičene M. Đ. i M. K. policija je zatekla u automobilu marke Volkswagen, za koji istražitelji sumnjaju da je kupljen novcem pribavljenim krivičnim djelom.

Svim osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za teško ubistvo u saizvršilaštvu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

# STAN
# KARABURMA
# BEOGRAD
# PILJARA
# RADIVOJE GAJČIĆ
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