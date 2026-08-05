Pirc Musar priznala veliku grešku nakon nesreće: "Nisam bila vezana, platila sam to slomljenom ključnom kosti"

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar priznala je da u trenutku saobraćajne nesreće na Primorskom autoputu nije koristila sigurnosni pojas na zadnjem sjedištu automobila, istakavši da je napravila veliku grešku.

U razgovoru za slovenski javni servis preuzela je punu odgovornost za svoj propust te uputila apel građanima da uvijek vežu sigurnosni pojas, bez obzira na to na kojem se sjedištu u vozilu nalaze.

- To je moja najveća greška i iskreno žalim zbog toga. Nisam bila vezana i prihvatam punu odgovornost. Platila sam je slomljenom ključnom kosti. Zakon nalaže da se sigurnosni pojas mora vezati i na zadnjem sjedištu. Molim sve da iz mog iskustva izvuku pouku i vežu sigurnosni pojas i na zadnjem sjedištu - poručila je.

Saobraćajna nesreća dogodila se u petak oko 16.30 sati u tunelu Kastelec, kada je Mercedes u kojem se nalazila predsjednica udario u zadnji dio Audija iz njene pratnje.

Osim Pirc Musar, u Mercedesu se nalazila i njena prijateljica, koja je također zadobila povrede.

Prema informacijama policije, za nesreću je odgovoran vozač Mercedesa, koji nije držao propisano odstojanje između vozila.