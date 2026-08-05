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PREDSJEDNICA SLOVENIJE

Pirc Musar priznala veliku grešku nakon nesreće: "Nisam bila vezana, platila sam to slomljenom ključnom kosti"

Molim sve da iz mog iskustva izvuku pouku i vežu sigurnosni pojas i na zadnjem sjedištu, poručila je

Nataša Pirc Musar. Borut Zivulovic/PIXSELL

A. O.

prije 44 minute

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar priznala je da u trenutku saobraćajne nesreće na Primorskom autoputu nije koristila sigurnosni pojas na zadnjem sjedištu automobila, istakavši da je napravila veliku grešku.

U razgovoru za slovenski javni servis preuzela je punu odgovornost za svoj propust te uputila apel građanima da uvijek vežu sigurnosni pojas, bez obzira na to na kojem se sjedištu u vozilu nalaze.

- To je moja najveća greška i iskreno žalim zbog toga. Nisam bila vezana i prihvatam punu odgovornost. Platila sam je slomljenom ključnom kosti. Zakon nalaže da se sigurnosni pojas mora vezati i na zadnjem sjedištu. Molim sve da iz mog iskustva izvuku pouku i vežu sigurnosni pojas i na zadnjem sjedištu - poručila je.

Saobraćajna nesreća dogodila se u petak oko 16.30 sati u tunelu Kastelec, kada je Mercedes u kojem se nalazila predsjednica udario u zadnji dio Audija iz njene pratnje.

Osim Pirc Musar, u Mercedesu se nalazila i njena prijateljica, koja je također zadobila povrede.

Prema informacijama policije, za nesreću je odgovoran vozač Mercedesa, koji nije držao propisano odstojanje između vozila.

Posljednjih dana predsjednica Slovenije našla se na meti kritika javnosti jer je informacija o saobraćajnoj nesreći objavljena tek dan kasnije, odnosno u subotu. Kritike su uslijedile i zbog toga što se u službenom automobilu nalazila njena prijateljica.

Pirc Musar je kazala da ni članove svoje porodice nije odmah obavijestila o nesreći, već je odlučila sačekati rezultate ljekarskih pregleda.

Dodala je da će zbog zadobijene povrede najmanje još dvije sedmice morati mirovati, zbog čega je otkazala planiranu posjetu Sinjskoj alci, na koju ju je pozvao hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SLOVENIJA
# NATAŠA PIRC MUSAR
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