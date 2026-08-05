Pakao na slovenskim planinama: Tri nesreće u jednom danu

Tri nesreće dogodile su se na planinama u Sloveniji, zbog čega su intervenirali gorski spasioci i helikopterske ekipe.

Najozbiljniji slučaj dogodio se u dolini Zadnjice kod Bovca, gdje je 26-godišnja slovenska planinarka izgubila ravnotežu i pala u provaliju duboku više desetina metara. Zadobila je teške povrede te je prevezena u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani.

Spasioci su pomagali i dvojici stranih državljana. Nijemac (29) povrijedio je rame nakon pada s bicikla kod Kobarida, dok je Francuz (47), paraglajder, nakon prinudnog slijetanja također zadobio povredu ramena.

Obojica su zbrinuta i prebačena na daljnje liječenje.