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DRAMA NA PLANINI

Pakao na slovenskim planinama: Tri nesreće u jednom danu

Planinarka pala u provaliju, a dvojica stranaca povrijeđena tokom avantura u prirodi

Planina pokazala svoju opasnu stranu. Screenshot

I. Š.

prije 1 sat 28 minuta

Tri nesreće dogodile su se na planinama u Sloveniji, zbog čega su intervenirali gorski spasioci i helikopterske ekipe.

Najozbiljniji slučaj dogodio se u dolini Zadnjice kod Bovca, gdje je 26-godišnja slovenska planinarka izgubila ravnotežu i pala u provaliju duboku više desetina metara. Zadobila je teške povrede te je prevezena u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani.

Spasioci su pomagali i dvojici stranih državljana. Nijemac (29) povrijedio je rame nakon pada s bicikla kod Kobarida, dok je Francuz (47), paraglajder, nakon prinudnog slijetanja također zadobio povredu ramena.

Obojica su zbrinuta i prebačena na daljnje liječenje.

# NESREĆA
# PLANINA
# SLOVENIJA
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