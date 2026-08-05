Pazite šta nosite, a ne prijavljujete: Bh. državljanin "pao" na granici i platio ogromnu kaznu

Carinski službenici na graničnom prijelazu Županja u ponedjeljak su spriječili pokušaj neprijavljenog unosa veće gotovine u Evropsku uniju. Državljanin Bosne i Hercegovine zaustavljen je u osobnom automobilu austrijskih registracija pri ulasku u Hrvatsku, a pregledom je utvrđeno da prenosi desetke hiljada eura koje nije prijavljeno.

Tokom kontrole, službenici su u ličnoj prtljazi i novčaniku vozača pronašli ukupno 36.745 eura, 600 švicarskih franaka i 1.000 američkih dolara. Novac je bio raspoređen u više omotnica. Vozač gotovinu nije prijavio ni Carinskoj upravi ni graničnoj policiji, što je zakonska obaveza.

Zbog prekršaja Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je na mjestu događaja izdan prekršajni nalog. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 11.490 eura.



