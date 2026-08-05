Vojska u akciji na Dunavu: Rad nuklearne elektrane Cernavoda doveden u pitanje

Rumunska vojska najavila je nastavak aktivnosti na Dunavu s ciljem preusmjeravanja dijela vodotoka prema jedinoj nuklearnoj elektrani u zemlji, Cernavodi.

Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, rad elektrane je ugrožen, što bi moglo imati posljedice na snabdijevanje električnom energijom u različitim dijelovima Rumunije.

Kako bi se povećao dotok vode prema području elektrane, vojska je ranije intervenisala miniranjem dijela korita Dunava, odnosno uklanjanjem stijene koja je ometala protok. Ova intervencija privremeno je ublažila problem, a nove aktivnosti trebale bi dodatno stabilizovati situaciju.

Uklanjanje materijala

Planirano je potapanje četiri velike barže natovarene kamenjem na mjestu ranije izvedene intervencije. Njihova uloga bit će dodatno usmjeravanje toka Dunava prema području nuklearne elektrane.

Na terenu su angažovana dva bagera težine 35 i 60 tona, a oprema je korištena za uklanjanje materijala nakon eksplozije i njegovo prebacivanje na barže koje će biti potopljene, prenosi News.ro.

Stručnjaci su u utorak saopćili da se nivo Dunava kod Cernavode stabilizovao nakon pomjeranja stijene. Nakon početnog zaustavljanja pada vodostaja od oko dva centimetra dnevno, zabilježen je i blagi rast nivoa vode za dodatna dva centimetra.

Iz rumunske uprave za vode Apele Române ranije su upozorili da su prognoze Nacionalnog instituta za hidrologiju i upravljanje vodama ukazivale na nastavak opadanja nivoa Dunava za dva do tri centimetra dnevno, pri čemu se očekivalo da nivo do 9. augusta dostigne minus 233 centimetra.

Povećavanje nivoa

- Interventne operacije na licu mjesta su posebno složene, a krajnji cilj je usmjeriti dio toka Dunava od rukavca Bala do Starog Dunava, tačnije uspjeti povećati nivo Dunava i do 10-12 cm - istakli su.

Prvi blok nuklearne elektrane Cernavoda već je isključen ove sedmice, čime je domaća proizvodnja električne energije smanjena za oko 10 posto, u trenutku povećane potrošnje zbog visokih temperatura.

Daljnji pad protoka Dunava mogao bi ugroziti i rad drugog bloka elektrane, što bi predstavljalo dodatni pritisak na energetsku stabilnost Rumunije.