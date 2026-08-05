Toplotni talas ugrozio bivole u Srbiji: Ostali bez jezera za rashlađivanje, spas traže u blatu

Ekstremne vrućine i dugotrajna suša ozbiljno su pogodile stočarstvo u regiji, a posebno najveću farmu vodenih bivola u Srbiji.

Na porodičnoj farmi u Knićaninu, gdje se uzgaja oko 200 bivola, presušila su dva jezera koja su životinjama služila za rashlađivanje tokom visokih temperatura. Bivoli se sada pokušavaju zaštititi od vrućina u preostalim blatnim površinama, dok vodu za piće dobijaju putem cijevi.

Sekretar za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović upozorio je da klimatske promjene sve više utiču na poljoprivredu i uzgoj životinja.

- Posljednjih godina bilježimo izrazit nedostatak zimskih snježnih padavina, koje su važne za obnavljanje vodnih zaliha - rekao je Budimović.

Dodao je da su tokom velikih vrućina potrebe životinja za vodom znatno povećane, pa jedno govedo dnevno može popiti između 80 i 150 litara vode.

Toplotni talas posljednjih sedmica zahvatio je veliki dio Evrope, donoseći suše, pad vodostaja rijeka i dodatne probleme poljoprivrednicima i stočarima.