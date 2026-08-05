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POZVANA HITNA POMOĆ

Eksplodirao aparat: Vatrogasac povrijeđen tokom gašenja požara u Zagrebu

Tokom pokušaja gašenja požara na Radničkoj cesti eksplodirao je aparat za početno gašenje, pri čemu je povrijeđen vatrogasac privatne firme

Vatrogasac povrijeđen tokom gašenja požara u Zagrebu. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

D. E. / Večernji.hr

prije 32 minute

Na Radničkoj cesti u Zagrebu izbio je požar na pomoćnom objektu u krugu firme Cromos boje i lakovi, a tokom intervencije povrijeđen je vatrogasac privatne kompanije.

Prema informacijama iz Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba, dojava o požaru stigla je oko 19:39 sati. Građani su prijavili da na parceli nešto gori, nakon čega su vatrogasne ekipe izašle na teren.

Prije dolaska zagrebačkih vatrogasaca, vatru su pokušali ugasiti vatrogasci privatne firme koristeći aparat za početno gašenje požara. U jednom trenutku došlo je do eksplozije aparata, odnosno najvjerovatnije pucanja cijevi S50, koja je povrijedila jednog vatrogasca.

Na mjesto događaja odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć, koja je povrijeđenom vatrogascu pružila pomoć.

Požar je zahvatio manji skladišni ormarić u kojem su se nalazile boje i lakovi. Zagrebački vatrogasci brzo su lokalizirali i potpuno ugasili požar.

Uzrok eksplozije i okolnosti nesreće bit će naknadno utvrđeni

# POŽAR
# VATROGASAC
# ZAGREB
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