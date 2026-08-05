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PODNESENA KRIVIČNA PRIJAVA

Drama kod Koprivnice: Načelnik sa sinovima napao automobil u kojem su bili otac i beba

Incident je dobio policijski epilog nakon sukoba među osobama koje su, prema navodima policije, od ranije bile u lošim odnosima

Nenad Bošnjak: Prijetnje pred djetetom. Facebook

D. E.

prije 1 sat 26 minuta

Načelnik Općine Sveti Ivan Žabno u Hrvatskoj Nenad Bošnjak uhapšen je zbog sumnje da je sa sinovima napao automobil u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i nekoliko mjeseci stara beba.

Prema saopćenju policije, trojica muškaraca prišla su vozilu, vikala, galamila i udarala po automobilu. Sumnja se da je 58-godišnjak tokom sukoba prijetio 31-godišnjaku.

Policija je navela da su učesnici događaja od ranije bili u narušenim odnosima, dok motiv sukoba još nije službeno potvrđen.

Protiv osumnjičenog je podnesena krivična prijava nadležnom tužilaštvu, a policija ga je predala pritvorskom nadzorniku.

Osumnjičenim su izrečene zabrane približavanja, a policija je od dvojice aktera privremeno oduzela legalno oružje.

Istraga o okolnostima sukoba se nastavlja.

# NAPAD
# POLICIJA
# NAČELNIK
# HAPŠENJE
# HRVATSKA
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