Dramatična upozorenja klimatologa: Beograd pod vodom, a Niš će uništiti suša

Predviđanja stručnjaka povodom Svjetskog dana klimatskih promjena nisu nimalo optimistična - temperatura će do 2100. u prosjeku biti viša za tri stepena i nivo mora će porasti od 4,3 do 9,9 metara, što će dovesti do nestanka mnogih priobalnih gradova, nastradat će i naselja pored rijeka, a ni Srbija neće biti pošteđena.



Prema pisanjima srbijanskih medija u narednim godinama će doći do katastrofalnih suša, prije svega na jugu zemlje, šumski požari će buktati jugozapadnom i istočnom Srbijom, dok će u Vojvodini zbog promjene klime mnoge sorte povrća i žitarica nestati.

Zime mnogo toplije

- Kod nas je porast temperature oko 1,2 stepena i on je izražen posebno tokom ljetnih mjeseci. Mi smo već sada imali pet toplotnih talasa. Taj porast ne djeluje veliki, ali vuče cijeli lanac nepovoljnih događaja - objašnjava dr Vladimir Đurđević, docent na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu:

- Južna Srbija bi mogla biti pogođena sušama, jugozapadna i istočna Srbija su u potencijalnoj opasnosti od šumskih požara, dok su svi gradovi pored rijeka u opasnosti od mogućih poplava. To će biti gore. Postavit će se i pitanje da li ćemo imati kapacitete da krpimo štete koje mogu nastati.

Ana Vuković, docent na Poljoprivrednom fakultetu, kaže da će, ako se nastavi sa globalnim emisijama gasova, što izaziva efekat staklene bašte, doći do velikih problema:

- Temperatura će do kraja vijeka porasti za četiri-pet stepeni, a naša klima će više ličiti na suptropsku nego na umjereno kontinentalnu. Zime će biti mnogo toplije, južni dijelovi zemlje bit će pogođeni smanjenjem padavina. Zemljište će postati siromašnije za poljoprivredu. Nepovoljni klimatski uslovi mogu dovesti do toga da biljke u nekom momentu prestanu da uspijevaju. Do kraja vijeka mogli bi da se izgube uslovi za opstanak bukove šume.

Stradat će poljoprivreda

Klimatolog Goran Pejanović kazao je za srbijanske medije da se cijela oblast jugoistočne Evrope suočava s brojnim posljedicama koje donose klimatske promjene:

- To su toplotni talasi i duži sušni periodi, koji nanose veliku štetu poljoprivredi i vodoprivredi. S druge strane, usljed povećane temperature i isparavanja, sam vazduh može da primi veću količinu vodene pare, tako da, pri nekim ciklonalnim, konvektivnim vremenskim situacijama možemo očekivati veću količinu padavina, a time i povećan rizik od poplava.

More će potopiti Hrvatsku - Nestat će Zadar, Split i Dubrovnik

U Hrvatskoj će imati problema s povećanjem nivoa mora, što će dovesti do toga da se pod vodom nađu Trogir, pola Solina, Kaštel, Poljud u Splitu, neće postojati ni Omiš, ni pola Makarske. Dolina Neretve je najranjivije područje u Hrvatskoj. U slučaju rasta za četiri metra, nestaju Opuzen, Metković i Ploče, Čapljina će biti pod morem, koje će prodrti na pola puta do Mostara. Takođe, Stari grad u Dubrovniku bit će većim dijelom pod vodom. Zadar bi mogao potpuno da nestane, kao i Poreč i Rovinj.