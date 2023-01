Bludnik napao policajca: Bio je gol s ukrućenim spolnim organom...

Policajac je u četvrtak pozvan kao svjedok na suđenju R. K. (30), s prebivalištem u Svetom Ivanu Zelini, koji je optužen za napad na službenu osobu. R. K. je početkom jula na opatijskoj plaži ispod kućnog broja 157 Ulice maršala Tita nasrnuo na policijskog službenika u trenutku kad ga je ovaj pokušao upozoriti, s obzirom na to da je bio gol na javnoj opatijskoj plaži.

- Taj dan sam bio izvan službe, stanujem u blizini plaže na kojoj se incident i dogodio. Zvao me susjed koji je bio na poslu, zamolivši me da se spustim dolje na plažu, jer ga je zvala prijateljica i rekla mu da je tamo dolje na plaži jedan čovjek gol, da se samozadovoljava, da vrijeđa i uznemirava kupače, djecu i odrasle osobe na plaži. Otišao sam tamo, spustio se na šetnicu s koje se vidi plaža i vidio gospodina da stoji na mostiću gol. Meni je bio okrenut leđima, bio je gol, vidio sam desnu ruku, ustvari lakat, da se samozadovoljava. Pristupio sam mu, izvadio službenu iskaznicu, legitimirao se, predstavio da sam policajac i rekao mu da se obuče i krene sa mnom. On se okrenuo i rekao mi »ma koja si ti policija«. Prišao sam mu, jer je bio udaljen od mene oko dva metra, on je nastavio hodati po mostiću i spustio se do mora. Bio je gol s ukrućenim spolovilom. Svojom lijevom rukom uhvatio sam ga za desni lakat, ali kako je bio namazan uljem istrgnuo se, iskliznuo mi je, a drugom rukom me odgurnuo o prsa pa sam ja pao u more. Potrgao mi je majicu, pao sam s torbicom i dokumentima, policijskom iskaznicom i mobitelom u more - rekao je policajac, a prenosi Novi list.

Dodaje kako je nakon izlaska iz mora prešao preko mostića i vidio da je optuženog zadržao drugi policajac, koji je također bio izvan službe, ali ga je zadržao na izlazu s plaže.

– Okrivljeni je bio sam, nije imao društvo. Došao sam do kolege koji je zadržao okrivljenog, pozvali smo policiju i nakon desetak minuta, u kojem vremenu nije pružao otpor, sjedio je pored nas, ali nas je verbalno vrijeđao, psovao »J... vam mater policijsku, odj... od mene, mogu dr*ati gdje god hoću, Nabijem vas na k...« - kazao je policajac.

No, optuženi tvrdi da je iskaz svjedoka 'netačan 95 posto'.

Netačno je da je došao u japankama i majici, bio je gol do pasa, nije se predstavio.

- Nisam psovao, laže da me zatekao golog, imao sam kratke roza hlačice Tommy Hilfiger. Laže da je bilo djece i kupača, bilo je ljudi, ali na sto metara udaljenosti. Spolovilo mi nije bilo ukrućeno - tvrdi optuženi.

Za razliku od optuženog, svjedok je ustrajao u svom iskazu.

I drugi policijski službenik je ispitan kao svjedok koji je u tom trenutku bio na drugoj plaži udaljenoj možda tridesetak metara. Vidio je natezanje kolege s okrivljenim koji je bio gol.

– I meni je rekao kad sam ga zadržao: »Koji si ti k..., kakva si ti policija?«. Tada je bio obučen, rekao sam mu da sjedne i poslušao me. Za desetak minuta stigla je patrola, za vrijeme čekanja policije optuženi je bio bahat i arogantan, vrijeđao nas je - naveo je drugi policajac, a prenosi Novi list.

U nastavku suđenja sutkinja će saslušati još nekoliko očevidaca.