Niš: Trčao za mladićem po ulici i ubadao ga nožem!

Mladić D. V. (21) iz Niša izboden je jučer nasred ulice, nedaleko od pijace u niškom naselju Durlan.

Kako saznaju srbijanski mediji, ranjeni muškarac je najprije sjedio u automobilu sa svojim napadačem, a zatim je počeo krvavi pir, iz kojeg je D. V., srećom, izašao sa lakšim povredama.

Incident se dogodio oko devet sati, kada je nepoznati muškarac naočigled ljudi na ulici izbo nožem dvadesetjednogodišnjaka dok je trčao za njim. Prema nezvaničnim saznanjima, njih dvojica su se nalazili u automobilu, gde je sukob i počeo.

- Napadač i D. V. su se očigledno znali odranije, jer su prije nego što je počeo pir bili u istom automobilu, u džipu BMW. Najvjerovatnije su počeli da se svađaju, a napadač je još dok su bili u automobilu nasrnuo na D. V. BMW je pronađen sudaren sa drugim automobilom, koji je bio parkiran. Najvjerovatnije su počeli da se koškaju još u vozilu, koje je udarilo u drugi automobil, a zatim je D. V. izašao iz džipa i počeo da bježi. Napadač je bukvalno trčao za njim i ubadao ga nožem - ispričao je izvor blizak istrazi.

- Srećom, riječ je o manjim površinskim posjekotinama, koje mladića nisu životno ugrozile. Vodi se kao lakše povrijeđen, međutim, očevici su tvrdili da je sve bilo jezivo, jer ga je ubadao dok su ljudi prolazili ulicom. Ljudi nisu mogli da vjeruju šta vide - dodao je izvor.



Na lice mjesta došla je ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenog prevezla u Klinički centar u Nišu.

- BMW je najvjerovatnije napadačev, a on je bio na mjestu vozača. Koliko smo čuli, napadač je bio problematičan i ranije. Nakon što je posjekao mladića, ostavio je sve, i automobil, i tog dečka. Posječeni mladić je bio na nogama i tražio je od ljudi da zovu Hitnu pomoć. Ljudi su se bukvalno okupili oko njega, a on im je ponavljao: „Šta me samo gledate, zovite Hitnu pomoć!” Ali bio je sve vrijeme svjestan i na nogama - ispričala je jedna od prisutnih krvavom piru.