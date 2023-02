Bližnji su je prodavali 25 godina, a onda ju je iz ralja prostitucije spasio svećenik!

Punih 25 godina bila sam prostitutka. Uličarka. K***a. I uspjela sam da se izvučem iz svega i konačno počnem da živim normalnim životom. Ovako počinje ispovijest nekadašnje prostitutke iz Zagreba. Sitna žena (50), iako naizgled krhka i s tek nekoliko bora, ne odaje utisak na posao kojim se bavila gotovo čitavog života. Završila je samo osnovnu školu. Rano je ostala bez roditelja. Upoznala je mladića i zaljubila se u njega.

Odlazak na vješanje

- On, njegov brat i bratova žena bavili su se podvođenjem. Bila sam mlada i jako zaljubljena i nisam imala pojma o životu. Ta žena učila me je kako da zaradim na svom tijelu. Iskreno, ne sjećam se prve mušterije. Imala sam ih na hiljade i jedino što želim je da ih što prije zaboravim - nastavlja žena. Ispričala je o teškom osjećaju koji ju je pritiskao decenijama. - Tad, u početku, svake večeri sam izlazila na ulicu i osjećala se kao da idem na vješanje. Nisam mrzila mušterije nego one koji su me na taj posao natjerali. Iako, istina, niko me nije na to silio, ali ja nisam ni znala za drugo. Bila sam premlada i nisam razmišljala. Gotovo sav novac koji sam zaradila morala sam da dajem svojim svodnicima, tako da sam nerijetko ostajala gladna. Jedino čega sam imala na pretek bili su prezervativi - prisjetila se i dodala kako su joj svodnici svakoga dana donosili pune pakete prezervativa.

- Nikad nisam voljela seks. Da jesam, onda bi mi to bio užitak i ne bih to mogla da radim za novac. Imala sam slobodu da biram s kojom mušterijom želim da idem u krevet, kao i da odbijem sve što mi se ne sviđa. Kod mene su mogli da dobiju samo običan seks, bez perverzija, a prezervativ je bio obavezan. I nema ljubljenja. S poljupcem kao da bih mu dala i svoju dušu, a ovako je sve ostalo na nivou posla. Plaćao je moju uslugu i vrijeme. To vam je isto kao i taksisti. Stojite i čekate. Ponekad vam dođe više mušterija, a ponekad možete čekati cijelu noć a da se niko ne pojavi - objasnila je neimenovana žena. Kao uličarka zavisila je o prostoru mušterija, pa su svjedoci njenog posla nerijetko su bili kipovi i drveće u parkovima, poštanski sandučići u haustorima zgrada, prenose srbijanski mediji. - Najčešće su to ipak bili automobili ili hoteli. Nema hotela u kojem nisam bila u ovom gradu, i svi su me portiri znali - prepričala je. Seks je naplaćivala od 30 do 100 eura, zavisno o tome koliko joj se činilo da neko može da plati, te o tome je li riječ o stalnoj mušteriji ili prolazniku. - Većinom su ipak u pitanju bile stalne mušterije. Najdraži su mi bili oni koji su još u autu do hotela pričali šta će sve da mi rade, a onda, kad bismo konačno stigli, ja se još ne bih ni skinula do kraja a oni su već bili gotovi - ispričala je. To je, kako kaže, bio najlakše zarađen novac. Uvijek su bili ljubazni i blagonakloni prema njoj, pa su znali da ostavljaju i više novca nego što je tražila.

Bijesne supruge

- Bili su to često oženjeni muškarci, za koje sam se uvijek pitala zašto dolaze meni ako to što nudim mogu kod kuće da dobiju besplatno. U 25 godina imala sam samo dvije-tri neugodnosti. Negdje u vrijeme rata u Hrvatskoj došao mi je jedan. Obavili smo to u autu. A onda je izvukao pištolj, prislonio mi ga uz glavu i tražio da mu vratim novac. Nisam htjela da mu pokažem da se bojim jer bi me tad sigurno ubio. Rekla sam mu da pazi šta radi jer imam ljude koji stoje iza mene. Vratila sam mu novac i izašla iz auta. Otišao je, a ja sam se, drhteći od straha, vratila kući - prisjeća se. Ipak, najviše se bojala bijesnih supruga i ljubavnica.

